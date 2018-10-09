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Partido Novo diz que não apoiará nenhum candidato no segundo turno

Em nota, sigla afirma que é 'absolutamente contrária' ao PT e que vai se concentrar em bancada eleita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 13:45

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 13:45

João Amoêdo, candidato à Presidência pelo Partido Novo (PN) Crédito: Reprodução/Instagram @joaoamoedonovo
O Partido Novo não vai apoiar nem Jair Bolsonaro (PSL) nem Fernando Haddad (PT) no segundo turno das eleições presidenciais . Em nota divulgada na manhã desta terça-feira (9), o partido declarou que vai concentrar sua atuação na bancada eleita para o Congresso e que é "absolutamente contrário" ao PT .
O candidato à Presidência pelo Novo, João Amoêdo, foi escolhido por 2,7 milhões de eleitores, o equivalente a 2,5% dos votos válidos. A legenda conseguiu eleger oito deputados federais, 11 deputados estaduais e um deputado distrital.
Além disso, o candidato a governador de Minas Gerais pelo Novo, Romeu Zema Neto, disputará o segundo turno das eleições contra Antonio Anastasia (PSDB). Zema terminou a eleição com 42,73% dos votos válidos em Minas.
O texto do Novo diz que o partido "sai fortalecido das eleições" e que o cenário presidencial no segundo turno "não é aquele que desejávamos".
"Manteremos nossa coerência e nossa contribuição à sociedade se dará através da atuação da nossa bancada eleita, alinhada com nossos princípios e valores. O Novo não apoiará nenhum candidato à Presidência, mas somos absolutamente contrários ao PT, que tem idéias e práticas opostas às nossas".
Em entrevista publicada no site do GLOBO nesta segunda-feira (8), Amôedo declarou que "apoiar o PT ou o Bolsonaro é apoiar a velha política'.

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