Partido Novo contesta candidatura de Lula no TSE

Crédito: Divulgação | Instituto Lula

O Partido Novo apresentou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o sétimo pedido para barrar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A legenda, que lançou João Amoêdo candidato a presidente, argumentou que Lula, condenado na Lava-Jato, pode ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa. O partido também pediu que ela seja proibido de participar de debates, de realizar qualquer tipo de propaganda eleitoral, inclusive no horário eleitoral gratuito no rádio e na TV.

Pela lei, o prazo para contestar a candidatura de Lula começa apenas no sábado e vai até quarta-feira da próxima semana. Mesmo assim já há sete pedidos no TSE. Segundo a legislação eleitoral, um candidato contestado pode continuar a fazer campanha enquanto não houver decisão barrando-o. Se seguidos todos os prazos, o mais provável é que não haja uma definição antes de 31 de agosto, quando começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. O Novo quer impedir justamente isso.

Da mesma forma que a procuradora-geral da República e procuradora-geral eleitoral, Raquel Dodge, o Novo alegou que Lula não pode manter sua candidatura uma vez que a campanha será financiada por recursos públicos, mesmo ele sendo considerado inelegível. Esta será a primeira eleição geral desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu doações de empresas em 2015. No ano passado, em resposta, o Congresso aprovou a criação de um fundo eleitoral com verbas públicas a serem repartidas entre os candidatos.

"Apesar de toda a evidência de que a campanha do requerente não encontra amparo legal e constitucional, sem uma decisão desta Corte, há possibilidade não apenas de o candidato participar da propaganda em geral, até o dia 3 de setembro, mas também de divulgar propaganda no rádio e TV, período em que estará livre para usar até 70 (setenta) milhões de reais de recursos públicos", diz trecho do documento do Novo.

Em julho do ano passado, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava-Jato na primeira instância, condenou Lula a nove anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá (SP). Depois o TRF-4, que compõe a segunda instância, é um órgão colegiado e tem sede em Porto Alegre, elevou a pena para 12 anos e um mês. Pela Lei da Ficha Limpa, condenados por órgãos colegiados por crimes contra a administração pública ficam inelegíveis.

Em abril, após o TRF-4 rejeitar recurso da defesa e o Supremo Tribunal Federal (STF) negar um habeas corpus preventivo, a prisão foi decretada e Lula se entregou. Ele cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba.