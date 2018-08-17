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Eleição

Partido Novo contesta candidatura de Lula no TSE

Legenda pede para que ele seja proibido de fazer qualquer tipo de propaganda eleitoral

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 01:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 01:18
Crédito: Divulgação | Instituto Lula
O Partido Novo apresentou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o sétimo pedido para barrar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A legenda, que lançou João Amoêdo candidato a presidente, argumentou que Lula, condenado na Lava-Jato, pode ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa. O partido também pediu que ela seja proibido de participar de debates, de realizar qualquer tipo de propaganda eleitoral, inclusive no horário eleitoral gratuito no rádio e na TV.
Pela lei, o prazo para contestar a candidatura de Lula começa apenas no sábado e vai até quarta-feira da próxima semana. Mesmo assim já há sete pedidos no TSE. Segundo a legislação eleitoral, um candidato contestado pode continuar a fazer campanha enquanto não houver decisão barrando-o. Se seguidos todos os prazos, o mais provável é que não haja uma definição antes de 31 de agosto, quando começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. O Novo quer impedir justamente isso.
Da mesma forma que a procuradora-geral da República e procuradora-geral eleitoral, Raquel Dodge, o Novo alegou que Lula não pode manter sua candidatura uma vez que a campanha será financiada por recursos públicos, mesmo ele sendo considerado inelegível. Esta será a primeira eleição geral desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu doações de empresas em 2015. No ano passado, em resposta, o Congresso aprovou a criação de um fundo eleitoral com verbas públicas a serem repartidas entre os candidatos.
"Apesar de toda a evidência de que a campanha do requerente não encontra amparo legal e constitucional, sem uma decisão desta Corte, há possibilidade não apenas de o candidato participar da propaganda em geral, até o dia 3 de setembro, mas também de divulgar propaganda no rádio e TV, período em que estará livre para usar até 70 (setenta) milhões de reais de recursos públicos", diz trecho do documento do Novo.
Em julho do ano passado, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava-Jato na primeira instância, condenou Lula a nove anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá (SP). Depois o TRF-4, que compõe a segunda instância, é um órgão colegiado e tem sede em Porto Alegre, elevou a pena para 12 anos e um mês. Pela Lei da Ficha Limpa, condenados por órgãos colegiados por crimes contra a administração pública ficam inelegíveis.
Em abril, após o TRF-4 rejeitar recurso da defesa e o Supremo Tribunal Federal (STF) negar um habeas corpus preventivo, a prisão foi decretada e Lula se entregou. Ele cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba.
 

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