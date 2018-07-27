Partido de Hartung, MDB reforça conversas com grupo de Rose

Rose encarou maratona de 12 reuniões num só dia e diz que outras mais estão por vir Crédito: José Cruz/Agência Senado

Um dia após o governador Paulo Hartung (MDB) reafirmar que não vai tentar a reeleição, o MDB reforçou o contato com a senadora Rose de Freitas (Podemos), egressa do partido e pré-candidata ao Palácio Anchieta.

"Temos uma conversa boa. Nos reunimos (com o presidente estadual do MDB, Lelo Coimbra) hoje (quinta-feira) de manhã, almoçamos juntos e nos falamos há pouco (já era noite)", conta Rose.

Ela ressalta que apesar de as conversas estarem "caminhando", seguem, sem um desfecho, as tratativas em busca de um arranjo para coligações proporcionais (para eleger deputados federais e senadores), que envolvem tanto o MDB quanto vários partidos que se aproximaram do Podemos.

Questionada sobre o que significaria uma hipotética parceria com o MDB de Hartung, Rose lembrou que ela própria integrava a sigla  embora distante do governador , mas preferiu não tecer comentários. "A gente (o MDB e a senadora) sempre manteve o diálogo... Não trabalho com hipótese."

Rose também reservou poucas palavras para o recente e frustrado movimento "volta, Hartung": "Reconheço o direito de alguém tomar posição e depois voltar atrás, refletir. É de foro íntimo, não dá para falar". A reportagem tentou, sem sucesso, contato com Lelo Coimbra.

ALIANÇA

A senadora diz que já tem sete partidos definidos para uma aliança, mas prefere não nominá-los. O que se sabe é que, além do Podemos, a Rede do prefeito da Serra, Audifax Barcelos, e o PRTB estão com ela. PRB e PSD, do quase finado blocão governista, estão entre as siglas que mantêm conversas com o Podemos. Nada oficializado ainda, mas outros hartunguistas também têm orbitado lá.

Mas o que está pegando é a matemática eleitoral na hora de formar coligações proporcionais.

"As pessoas se colocam, depois não se colocam mais. Fazem cálculos, querem saber o número (de votos) de cada candidato. Montam chapa, desmontam. Pragmaticamente, as alianças é que sustentam as possibilidades. Mas as pessoas que pensam em se candidatar deveriam pensar nas propostas que elas querem colocar para a população", avalia a senadora, que narra, ainda, uma maratona de 12 reuniões, cheias de contas, na última quarta-feira. E há mais por vir.

O deputado estadual Amaro Neto (PRB), pré-candidato ao Senado, reconhece que uma aliança com Rose possibilitaria uma parceria complementar, já que a senadora é conhecida por ser municipalista e ele, mais forte na Grande Vitória.

"Isso é correto. A gente se complementa. E para proporcional também tem conversas, mas nada decidido", resume. Ele conta que o PRB deve conversar também com o PTB, do empresário e professor da Fucape Aridelmo Teixeira, cujo nome, remanescente governista, continua no páreo, apesar de não ter agregado aliados.

Amaro diz que a direção nacional do PRB não faz objeção nem exige a verticalização do apoio dado ao presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) nos Estados.

O PROS do deputado estadual Sandro Locutor deve caminhar junto com o PRB. Locutor diz que tudo voltou "à estaca zero".

PSD TENTA ENCONTRAR UM PORTO PARA A DISPUTA

O PSD, depois de muita conversa e de estar no centro do movimento volta, Hartung, que não se concretizou, deve reunir a Executiva estadual hoje, de acordo com o presidente regional da legenda, Neucimar Fraga. O objetivo é encontrar um porto.





Entre as navegações pelas quais o partido passou, além dos contatos com Rose de Freitas (Podemos), esteve uma aproximação com PSDB, DEM e PDT, que estão no palanque de Renato Casagrande (PSB). O PSD poderia se juntar a essas siglas numa coligação para eleger deputados federais  cargo almejado por Neucimar. Mas esses contatos se deram antes do volta, Hartung. O presidente estadual do PDT, Sérgio Vidigal, diz não se opor mesmo agora à chegada do PSD. Theodorico Ferraço, do DEM, idem. Neucimar diz que existe essa proposta, mas hoje podemos ir com Rose em algumas propostas proporcionais e ainda cita o petebista Aridelmo Teixeira, também pré-candidato ao governo. Se chegar algum partido lá, a gente pode conversar também a possibilidade, diz.

O deputado federal socialista Paulo Foletto não apoia a ideia do PSD no ninho socialista: Para proteger gente que não fez por onde? Eles ficaram todos animados com a volta do Hartung. E na Assembleia nos criticam. Secretário-geral do PSB, Carlos Rafael diz que o PSD foi o último a se aproximar e o primeiro a se afastar.

Já o secretário estadual do PSD, Enivaldo dos Anjos, diz que o presidente  licenciado  do PSD nacional, Gilberto Kassab, pode entrar no circuito para ajudar a alinhavar as alianças no Estado. Ontem, Enivaldo e Neucimar estiveram em São Paulo com Kassab.





Ele pediu para a gente focar na eleição proporcional. Já que não temos mais candidato a governador do grupo, que a gente se preocupe com eleição de deputados, conta.