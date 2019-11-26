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Enem 2019

Participante que pediu para refazer o Enem já pode consultar resultado

Exame será reaplicado nos dias 10 e 11 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 19:26

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 19:26

Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que pediram para refazer o exame por terem sido prejudicados, de alguma forma, no dia da aplicação já podem consultar o resultado do pedido Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que pediram para refazer o exame por terem sido prejudicados, de alguma forma, no dia da aplicação já podem consultar o resultado do pedido. Para isso, basta acessar a Página do Participante do Enem, na internet.
Os estudantes cujos pedidos foram aprovados poderão refazer o Enem nos dias 10 e 11 dezembro. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os locais de prova ainda serão divulgados. Para acessar a Página do Participante, é necessário inserir CPF e senha já cadastrados. Aqueles que não se recordam da senha podem redefini-la.
Pelo edital do Enem, têm direito à reaplicação os candidatos que foram prejudicados por problemas logísticos como: desastres naturais que tenham prejudicado a aplicação devido ao comprometimento da infraestrutura do local; falta de energia elétrica que tenha comprometido a visibilidade da prova pela ausência de luz natural; e, erro de execução de procedimento de aplicação pelo aplicador que tenha levado ao comprovado prejuízo do participante.

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Os estudantes que sentiram alguma indisposição ou tiveram algum problema de saúde e saíram da sala onde estava sendo aplicada a prova não terão direito à reaplicação, segundo as regras do exame.
O prazo para o pedido para refazer o Enem foi de 11 a 18 de novembro. Os casos foram analisados, individualmente, pela Comissão de Demandas do Inep. Desde segunda-feira (25), os participantes podem saber se tiveram o pedido aprovado ou reprovado.
O Enem foi aplicado nos dias 3 e 10 deste mês. Ao todo, 3,9 milhões de estudantes compareceram a pelo menos um dia de prova.
Segundo o Inep, foram registradas pelo menos 76 ocorrências. A lista inclui emergências médicas, queda de energia elétrica, interrupção no abastecimento de água, desastres naturais, entre outros.

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