Parte de viaduto desaba na região central de Brasília

Desabamento ocorreu próximo ao meio-dia na área central de Brasília Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um trecho de 30 metros de um viaduto sobre a Galeria dos Estados, onde funcionava um restaurante e um pequeno estacionamento, desabou às 11h45 desta terça-feira em Brasília. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros fazem buscas por vítimas nesse momento. Por enquanto, não há informações sobre mortos ou feridos. Quatro carros foram atingidos pelos escombros e outros quatro ficaram completamente esmagados pelos blocos de concreto. O Eixão, considerado a principal via do Distrito Federal, foi fechado nos dois sentidos.

"Pode ser que tenham vítimas sob os escombros. Ainda há risco de desmoronamento, e isso dificulta nosso trabalho", disse o capitão Maurício Felipe, do Corpo de Bombeiros.

O trecho que desabou fica na zona central de Brasília. Mais de 20 viaturas dos bombeiros estão no local.

"Cães da defesa Civil vão fazer uma varredura. O local está instável", completou o capitão Felipe.

"Ouvi um estrondo enorme e tudo veio abaixo. Caiu em cima de uma região onde ficam flanelinhas. Tive que sair correndo", contou a assistente administrativa Eliane Gomes, de 31 anos, que estava no local.

Já o sargento do Corpo de Bombeiros Anderson Lima, de 47 anos, conta que estava por acaso na área quando parte do viaduto desabou.

"Estava falando no telefone com meu filho. Veio um estrondo. Caiu o bloco inteiro, de uma vez. Vi o exatamente na hora que tudo veio a baixo. Estava a poucos metros. Eu ia numa loja que fica embaixo da galeria dos Estados. Sem dúvida fui salvo por pouco", disse o sargento Lima, que presenciou a queda.

Outra testemunha, Igor Lindemberg, funcionário do BRB, teve seu carro achatado:

"Sai para almoçar. Meu carro está lá embaixo. Foi achatado. Cinco minutos depois de eu sair do carro. Tenho o hábito de ir no carro descansar do almoço. Hoje não fui. Deus sabe o que faz. Foi um milagre", contou Lindemberg.

O governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg está no local e falou sobre o desabamento:

"Eu estava no Buriti (Palácio) e recebi a informação como a população de Brasília recebeu, com tristeza e apreensão. A preocupação inicial era com vítimas e a informação inicial do Corpo de Bombeiros é que não há vítimas. Vamos avaliar como recuperar o mais rápido possível a região", disse o governador.

Rollemberg afirmou que todos os órgãos do Governo de Brasília que podem dar uma contribuição estão no local.