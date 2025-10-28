Hospital

Parte de teto cai em UTI neonatal em Recife; ninguém fica ferido

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os bebês recém-nascidos, acompanhados das mães, foram transferidos para outra unidade neonatal, no mesmo hospital, "sem qualquer dano"

Teto cai em UTI neonatal do Hospital Maternidade Barão de Lucena, no Recife Crédito: Reprodução/g1 PE

Parte do teto de gesso de uma das UTIs neonatais do Hospital Maternidade Barão de Lucena, na zona oeste de Recife, caiu na manhã desta segunda-feira (27). O local tem seis incubadoras. Não foi informado quantas estavam ocupadas na hora do incidente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os bebês recém-nascidos, acompanhados das mães, foram transferidos para outra unidade neonatal, no mesmo hospital, "sem qualquer dano".

Em nota, a pasta informou que a equipe de manutenção foi acionada e "todas as providências necessárias foram adotadas". As causas da queda do teto serão apuradas. O Hospital Barão de Lucena foi inaugurado em 1958 pelo então presidente Juscelino Kubitschek. É administrado pelo governo de Pernambuco desde 1992 e funciona como hospital geral e maternidade. O local é referência estadual no atendimento neonatal.

