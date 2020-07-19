Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Parlamentares propõem que MP de Bolsonaro aumente remuneração de árbitros
Mundo do futebol

Parlamentares propõem que MP de Bolsonaro aumente remuneração de árbitros

Os principais árbitros brasileiros chegam a receber cerca de R$ 4 mil por uma partida na Série A, porém esse grupo é uma exceção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2020 às 09:00

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 09:00

Licitação para contratação de árbitros: Sooretama não deu cartão vermelho
Atualmente os árbitros e assistentes são remunerados somente com as taxas tabeladas pela respectiva competição, pois não são profissionais com salário fixo Crédito: Divulgação
A Medida Provisória (MP) 984, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, pode mexer ainda mais no futebol do que já tem feito com as transmissões de jogos. Após o texto original determinar que os direitos de arena de uma partida pertençam ao mandante em vez de compartilhados entre as duas equipes, a discussão agora será outra. Três deputados federais e um senador apresentaram emendas à MP e querem que os árbitros de futebol recebam uma parcela sobre o valor arrecadado com os direitos da partida.
As propostas sugerem que os árbitros possam embolsar nos jogos enquadrados na nova MP parcelas diferentes sobre o valor envolvido na comercialização da partida. Duas emendas tratam do repasse de 1% e outras duas propõem 5%. Hoje em dia o direito de arena definido pela Lei Pelé prevê apenas uma distribuição: 5% da receita da exploração de direitos desportivos audiovisuais vai para os jogadores.
Atualmente os árbitros e assistentes são remunerados somente com as taxas tabeladas pela respectiva competição, pois não são profissionais com salário fixo. Os principais árbitros brasileiros chegam a receber cerca de R$ 4 mil por uma partida na Série A, porém esse grupo é uma exceção.
Vários juízes brasileiros não têm outra atividade fora a atuação no futebol, ganham pouco e alguns até se inscreveram para receber o auxílio emergencial de R$ 600 dado pelo governo federal.

Veja Também

Sem futebol, árbitros recorrem a auxílio emergencial do governo federal

Ministério Público investiga contratação de árbitros por prefeitura no ES

Um dos autores da emenda é o deputado federal e ex-árbitro Evandro Roman (Patriota-PR). "Todos os jogadores recebem direito de arena e o árbitro ao longo da história nunca teve. Ele é um dos que mais chama a atenção e nunca foi remunerado pelo uso da imagem. Só estamos lutando por uma igualdade", afirmou.
Outro congressista autor de emenda, o deputado Hugo Leal (PSD-RJ) defende até que quem atue no árbitro de vídeo (VAR) receba o benefício. "Quem trabalha na arbitragem sofre todas as pressões e tem o protagonismo no esporte tanto quanto um jogador", disse.
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) é um dos principais articuladores dessa proposta. Autor de uma das emendas, ele considera que a proposta deve enfrentar resistência. "Eu imagino que vamos ter a resistência dos clubes sobre essa nossa ideia. Mas eles precisam se sensibilizar que o árbitro não tem o devido conhecimento e vive em condição bem vulnerável", afirmou o senador. A quarta emenda apresentada é de autoria do deputado Airton Faleiro (PT-PA).
A MP aguarda ainda a definição de um relator. Se em 120 dias ela não for aprovada ou rejeitada expressamente, perde a validade. Ao todo, o Congresso já realizou 91 propostas de emendas ao texto original.
Para entidades que representam os árbitros, as emendas propostas são uma maneira de corrigir uma injustiça. "Já passou da hora de termos esse benefício. Um jogador que quase não atua recebe 5% do direito de arena, mas os árbitros não podem receber nada", comentou o presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo (Safesp), Aurélio Martins. "A Lei Pelé é cruel com os árbitros, porque não nos dá direito à nossa exposição. Vamos tentar articular para inserir nossa demanda agora", afirmou o presidente da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf), Salmo Valentim.

Veja Também

Passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo deixa lição para técnicos brasileiros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
Artemis 2 volta à Terra após viagem à Lua: o que acontece com os astronautas agora?
Imagem de destaque
ES em alerta para temporais e queda de temperatura no fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados