Parlamentares do PSOL comentam declaração de general sobre Marielle

O deputado estadual Marcelo Freixo e o vereador Tarcísio Mota, ambos do PSOL, não se surpreenderam com a declaração do secretário estadual de Segurança, o general Richard Nunes, sobre a motivação da morte da vereadora Marielle Franco. À GloboNews, o militar afirmou que não há dúvida de que a atuação política, o que ela representa e poderia representar precisa ser olhado com um olhar mais acurado.

"Para a gente, é importante que ele se manifeste dessa forma. Só precisa saber qual foi o recado e quem deu. Até para a gente dizer que não vai aceitar o recado. O secretário me ligou na madrugada do episódio. Já me reuni com ele sobre o caso e também estou acompanhando as investigações" afirmou Freixo, que elogiou a condução das investigações: "Estamos vendo um trabalho empenhando. Temos contribuído com a Polícia Civil e acompanhado. Se acharmos que a polícia errou, vamos gritar."

O secretário descartou que o crime tenha qualquer relação com a vida pessoal de Marielle e com as mudanças que aconteceram no gabinete da vereadora. Ele explicou na entrevista que houve apenas um remanejamento de pessoal. O vereador Tarcísio Mota afirmou que uma execução dessa forma não tem como não ter um componente político.

"Marielle representava uma ameaça a interesses que estão colocados no meio político há muito tempo. Não é atentado contra à esquerda, mas à democracia e a quem quer transformar alguma coisa. Esperamos identificar esses setores" disse.

Para o vereador, é preciso de mais paciência com a investigação. Ele lembrou do caso da juíza Patricia Acioli, que foi executada com 21 tiros, em 2011.