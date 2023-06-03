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França

Paris Saint-Germain oficializa a saída de Lionel Messi após duas temporadas

Em duas temporadas na França, Messi vestiu a camisa do PSG por 74 jogos, marcando 32 gols e distribuindo 34 assistências. Somou 49 vitórias, 13 empates e 12 derrotas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 jun 2023 às 15:21

Publicado em 03 de Junho de 2023 às 15:21

O relacionamento entre Lionel Messi e o Paris Saint-Germain chegou ao fim. O clube anunciou, neste sábado, apenas algumas horas antes da partida final do Campeonato Francês contra o Clermont, a saída do astro.
Messi marcou dois gols na vitória do PSG sobre o RB Leipzig
Messi deixa o PSG após duas temporadas e deve seguir para o futebol árabe Crédito: PSG/Divulgação
O argentino chegou para formar um trio de ataque histórico com Mbappé e o amigo Neymar, mas nunca conseguiu o mesmo desempenho que o fez ser ídolo no Barcelona. Em duas temporadas na França, Messi vestiu a camisa do PSG por 74 jogos, marcando 32 gols e distribuindo 34 assistências. Somou 49 vitórias, 13 empates e 12 derrotas.
"Depois de duas temporadas com o PSG, a aventura entre Leo Messi e o Paris Saint-Germain terá um fim ao se encerrar a campanha da temporada 2022/2023", escreveu a equipe em suas redes sociais. "O clube deseja a Leo, com inegável emoção, muitas mais conquistas para o resto de sua carreira."
No PSG, Messi ergueu a taça do Campeonato Francês duas vezes, mas nunca a da Liga dos Campeões, a grande obsessão do time parisiense. Com o fim da relação, ainda é incerto o próximo destino do craque de 35 anos. Inter Miami e o próprio Barcelona estão na disputa, mas veículos de imprensa europeus apontam o Al-Hilal, da Arábia Saudita, como provável novo clube. A equipe saudita, inclusive, teria data definida para oficializar a contratação.
Vale lembrar que, antes do anúncio oficial do PSG, o técnico Christophe Galtier já havia declarado que o jogo deste sábado seria o último de Messi pelo PSG. Mas a diretoria logo tentou amenizar a fala, reiterando que este seria o último jogo do argentino nesta temporada.

Malas prontas

Além de Messi, outro que está de partida do Paris Saint-Germain é Sergio Ramos. O zagueiro de 37 não faz mais parte dos planos do clube francês após tentativas falhas de renovação de contrato. Sem fazer nenhuma menção a uma possível aposentadoria, ele ficará livre no mercado durante a próxima janela de transferências.
No time de Paris, Ramos, também campeão do mundo com a Espanha, não chegou perto da glória que teve nos tempos de Real Madrid, clube pelo qual tem quatro Liga dos Campeões e cinco títulos espanhóis, mas somou algumas conquistas. Foi duas vezes campeão francês e uma vez campeão da Supercopa da França. Em 57 partidas, além de contribuir com o sistema defensivo, marcou cinco gols.

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