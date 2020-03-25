Paraná tem oito mortes por dengue em uma semana e registra 1,5 mil novos casos por dia

Água parada é um possível foco de dengue Crédito: Fernando Madeira

Paraná registrou em apenas uma semana mais oito mortes causadas pela dengue , chegando a 57 óbitos no estado desde agosto do ano passado.

Boletim do governo divulgado nesta terça-feira (24) apontou que o número de registros da doença chegou a 76.655. São cerca de 1.500 casos a mais por dia no estado, apenas na última semana. O recorde total era de cerca de 56.300, com 61 mortes, entre os anos de 2015 e 2016.

Em meio ao combate ao novo coronavírus, que no Paraná chegou a 70 registros nesta terça, o secretário da saúde Beto Preto pediu que a população não descuide dos focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue.

"Neste momento em que a população está mais em casa por conta da prevenção ao coronavírus , reforçamos o pedido para uma verificação geral nos domicílios para eliminação de pontos que acumulem água parada", disse.

O boletim do governo revelou ainda que cerca de 40% dos 399 municípios do estado estão em situação de epidemia de dengue - 15 deles entraram na lista na última semana. Outras 34 cidades estão em situação de alerta. Há notificação na quase totalidade de municípios.

No último final de semana, mesmo com as restrições impostas sobre aglomerações de pessoas por conta da expansão do novo coronavírus, um mutirão de limpeza com a ajuda de quase 600 pessoas foi promovido em 24 cidades do Paraná. A vistoria em 5.707 casas recolheu 13 caminhões de entulho.

Os arrastões para redução dos focos do mosquito têm gerado resultados, segundo o governo. Nos municípios de Nova Cantu, Florestópolis e Quinta do Sol, por exemplo, apresentaram queda na taxa de incidência de casos autóctones (contraídos localmente), apesar de ainda se encontrarem em estado de epidemia.