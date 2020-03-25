Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Paraná tem oito mortes por dengue em uma semana e registra 1,5 mil novos casos por dia
Dengue

Paraná tem oito mortes por dengue em uma semana e registra 1,5 mil novos casos por dia

Em meio ao combate ao novo coronavírus, população não deve descuidar dos focos do Aedes aegypti

Publicado em 25 de Março de 2020 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 12:07
Data: 09/01/2020 - ES - Vitória - Lixo acumulado sobre o antigo chafariz, ao lado do Palácio Anchieta, na Praça João Clímaco - Possíveis focos de dengue em Vitória - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ
Água parada é um possível foco de dengue Crédito: Fernando Madeira
O Paraná registrou em apenas uma semana mais oito mortes causadas pela dengue, chegando a 57 óbitos no estado desde agosto do ano passado.
Boletim do governo divulgado nesta terça-feira (24) apontou que o número de registros da doença chegou a 76.655. São cerca de 1.500 casos a mais por dia no estado, apenas na última semana. O recorde total era de cerca de 56.300, com 61 mortes, entre os anos de 2015 e 2016.
Em meio ao combate ao novo coronavírus, que no Paraná chegou a 70 registros nesta terça, o secretário da saúde Beto Preto pediu que a população não descuide dos focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue.
"Neste momento em que a população está mais em casa por conta da prevenção ao coronavírus, reforçamos o pedido para uma verificação geral nos domicílios para eliminação de pontos que acumulem água parada", disse.

Veja Também

Coronavírus: Casagrande critica Bolsonaro e diz que não é hora de relaxar

O boletim do governo revelou ainda que cerca de 40% dos 399 municípios do estado estão em situação de epidemia de dengue - 15 deles entraram na lista na última semana. Outras 34 cidades estão em situação de alerta. Há notificação na quase totalidade de municípios.
No último final de semana, mesmo com as restrições impostas sobre aglomerações de pessoas por conta da expansão do novo coronavírus, um mutirão de limpeza com a ajuda de quase 600 pessoas foi promovido em 24 cidades do Paraná. A vistoria em 5.707 casas recolheu 13 caminhões de entulho.
Os arrastões para redução dos focos do mosquito têm gerado resultados, segundo o governo. Nos municípios de Nova Cantu, Florestópolis e Quinta do Sol, por exemplo, apresentaram queda na taxa de incidência de casos autóctones (contraídos localmente), apesar de ainda se encontrarem em estado de epidemia.
Já o município de Barbosa Ferraz, que registrou duas mortes por dengue na última semana, teve tendência de redução na taxa de casos locais - foram cerca de 6.500 por 100.000 habitantes na última semana de fevereiro e 2.135 agora.

Veja Também

Cariacica inicia lavagem especial das ruas para combater o coronavírus

Doses acabam e vacinação contra gripe é interrompida em Linhares

Após proibir, Cachoeiro libera entrada de idosos em supermercados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados