Paraná confirma mais 13 casos do novo coronavírus

Coronavírus - Hospital Crédito: Pixabay

A secretaria de saúde do Paraná confirmou mais 13 casos do novo coronavírus no estado nesta sexta-feira (20), aumentando para 36 o número de pacientes com a doença.

A maioria dos casos se concentra em Curitiba, onde há 27 pessoas com a Covid-19. Há registros ainda em Campo Largo, região metropolitana da capital, e em Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cianorte e Guaíra. Cinco pacientes estão em isolamento hospitalar.

A secretaria aponta ainda que outros seis casos de Curitiba devem ser confirmados, já que estes pacientes realizaram testes em laboratórios privados, ainda não habilitados pelo Laboratório Central do Estado.