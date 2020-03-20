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Covid-19

Paraná confirma mais 13 casos do novo coronavírus

No estado do Sul do país há outros 202 pacientes sendo monitorados

Publicado em 20 de Março de 2020 às 16:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 16:14
Coronavírus - Hospital Crédito: Pixabay
A secretaria de saúde do Paraná confirmou mais 13 casos do novo coronavírus no estado nesta sexta-feira (20), aumentando para 36 o número de pacientes com a doença.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A maioria dos casos se concentra em Curitiba, onde há 27 pessoas com a Covid-19. Há registros ainda em Campo Largo, região metropolitana da capital, e em Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cianorte e Guaíra. Cinco pacientes estão em isolamento hospitalar.
A secretaria aponta ainda que outros seis casos de Curitiba devem ser confirmados, já que estes pacientes realizaram testes em laboratórios privados, ainda não habilitados pelo Laboratório Central do Estado.
Há outros 202 pacientes sendo monitorados.

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