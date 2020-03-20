Paraná confirma mais 13 casos do novo coronavírus

A secretaria de saúde do Paraná confirmou mais 13 casos do novo coronavírus no estado nesta sexta-feira (20), aumentando para 36 o número de pacientes com a doença.
A maioria dos casos se concentra em Curitiba, onde há 27 pessoas com a Covid-19. Há registros ainda em Campo Largo, região metropolitana da capital, e em Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cianorte e Guaíra. Cinco pacientes estão em isolamento hospitalar.
A secretaria aponta ainda que outros seis casos de Curitiba devem ser confirmados, já que estes pacientes realizaram testes em laboratórios privados, ainda não habilitados pelo Laboratório Central do Estado.
Há outros 202 pacientes sendo monitorados.