Paralisação pode afetar prontos-socorros, alertam hospitais privados

Greve dos caminhoneiros: paralisação na BR 262, em Viana Crédito: Internauta Bruno Grassi

Com o atendimento afetado pela falta de reposição de insumos, que já tem provocado o adiamento de cirurgias eletivas, os hospitais particulares do país alertaram neste sábado (26) para o risco de fechamento, a partir de segunda-feira (28), de prontos-socorros que atendem urgências e emergências.

A partir do início da próxima semana, os hospitais não conseguirão mais garantir o acesso e a continuidade do cuidado dos pacientes que necessitarem de tratamento, se nenhuma medida imediata for adotada. Prontos-socorros correm o risco de fecharem as portas, diz nota divulgada pela Associação Nacional dos Hospitais Privados (Anahp), que representa 107 unidades hospitalares espalhadas pelo país.

A entidade apela para que o governo e os grevistas entendam a gravidade do problema e tomem providências imediatas para evitar a indisponibilidade de medicamentos, materiais, insumos e serviços necessários para o atendimento aos pacientes.

A Anahp alertou para a iminência de falta de gases medicinais, utilizados durante cirurgias e em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), bem como de alimentos para os pacientes e insumos para exames e hemodiálises.

Sexta-feira (25), a Confederação Nacional de Saúde (CNS) também alertou para o risco do atendimento hospitalar ser afetado pelo desabastecimento.