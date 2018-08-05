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Disputa

Para Vidigal, PSDB precisa fazer concessões em aliança

Coligações proporcionais não estão totalmente definidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 21:16

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 21:16

O deputado federal Sérgio Vidigal durante a convenção do PDT Crédito: Carlos Alberto Silva
O deputado federal e presidente do PDT, Sérgio Vidigal, afirmou neste sábado (04) que a coligação proporcional do partido para a disputa à Assembleia Legislativa ainda segue indefinida. Segundo ele, uma possibilidade é construção de uma "perna" com o PSB e a outra é com o PSDB.
Questionado sobre a chance de os tucanos não toparem a coligação, Vidigal ameaçou deixar a coligação para a disputa à Câmara federal. A tendência é que a "perna" do PDT seja composta por PSDB, DEM e SDD.
"Então eu saio da chapa de federal (se o PSDB não aceitar coligar com PDT para estadual). O PSDB quer tudo? Tem candidato a senador, nossa chapa viabiliza a eleição do César Colnago a federal. O que ele quer mais? E ainda dei a maior força a Ricardo para ele peitar o processo, porque se não ele seria engolido", afirmou em entrevista após a convenção do PDT.
VICE
O ex-prefeito da Serra negou interesse em indicar o vice de Renato Casagrande (PSB). Opinou, contudo, que o deputado Josias da Vitória (PPS), pré-candidato a deputado federal, seria a melhor opção.
No raciocínio de Vidigal, Casagrande deveria tirar um postulante à Câmara para "descongestionar" a disputa. Da Vitória foi, até fevereiro, filiado ao PDT.
"Defendo que, se o vice for do PPS, que coloquem alguém que disputa uma vaga de deputado federal. A disputara para federal está muito congestionada. Ajudaria os partidos a se arrumarem. Podiam colocar o Da Vitória. Mas quem vai escolher é o Renato", afirmou.
Da Vitória, que marcou presença na convenção do PSB, diz não ter interesse na vaga de vice. "Sou candidato a deputado federal. Não tem movimento meu nesse sentido (de ser vice), nunca teve. Eu tenho defendido o nome de Lenise. É uma mulher, é do nosso partido", defendeu. Lenise é ex-secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, braço direito do prefeito Luciano Rezende, também do PPS.
Ela é outra pré-candidata a federal, mas tem menor densidade eleitoral que Da Vitória. Neste sábado, Lenise se disse disposta a ser o segundo nome na chapa majoritária. Mas nada foi definido. 
(Com colaboração de Letícia Gonçalves)

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