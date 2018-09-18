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Campanha

Para rebater críticas, campanha usa Bolsonaro com filha

Em vídeo nas redes, presidenciável aparece com filha de 8 anos e assina mensagens contra a violência sexual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 13:35

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 13:35

Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Ap Fotos/Guilherme Rodrigues
Em reação ao movimento na internet Mulheres Unidas contra Bolsonaro, a campanha do candidato do PSL ao Palácio do Planalto nas eleições 2018 começou nesta segunda-feira, 17, a divulgar imagens de família e mensagens de repúdio à violência sexual.
O presidenciável Jair Bolsonaro apareceu em um vídeo ao lado da filha, Laura, de 8 anos, e relatou, em tom de emoção, que desfez uma vasectomia para que a mulher, Michelle de Paula, pudesse engravidar. Casada há cinco anos com Bolsonaro, Michelle  que acompanha o marido no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele se recupera do atentado que sofreu em Juiz de Fora (MG), no dia 6 deste mês,  evita a exposição e resiste a apelos de aliados para aparecer nas peças de propaganda política.
A equipe de Bolsonaro está focada em mobilizar os simpatizantes para neutralizar nas redes sociais manifestações contrárias ao candidato previstas para ocorrer nas capitais no dia 29. No tarde desta segunda-feira, a conta dele no Twitter saiu em defesa de sua atuação na Câmara dos Deputados, que não é marcada pela aprovação de um grande número de projetos. Foi a deixa para entrar na questão da violência sexual, um tema da agenda dos grupos em defesas das mulheres.
Se aprovar leis fosse o mais importante, o Brasil seria um paraíso, destacou a mensagem na conta do candidato na rede social. Fazemos a nossa parte propondo penas mais duras para estupradores, redução da maioridade penal, etc.
Aliados do presidenciável relataram à reportagem que Bolsonaro está atento à ofensiva para buscar o voto feminino, mas pediu prudência.
'SENTIMENTO'
Ao divulgar vídeo do pai com Laura, o deputado estadual e candidato ao Senado pelo Rio Flávio Bolsonaro (PSL) escreveu em sua conta no Twitter que ele sempre resistiu em externar isso, mas é o mais puro e verdadeiro sentimento em relação às mulheres. Já o filho Carlos, vereador licenciado do Rio, optou por atacar os adversários petistas. Ele usou a hashtag #ForçaManu para dizer que a candidata Manuela dÁvila, do PCdoB, vice do candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, é ignorada nas peças de propaganda da chapa petista.
As mais recentes pesquisas apresentadas por Ibope e Datafolha mostram que Bolsonaro enfrenta maior rejeição entre as mulheres, com índices que chegam a 50% e 49%, respectivamente. Imagens do embate de Bolsonaro com a deputada Maria do Rosário (PT-RS) na Câmara, em que ele chegou a dizer que não a estupraria porque ela não merecia, foram usadas pela propaganda política do candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB). Por causa do episódio, Bolsonaro virou réu no Supremo Tribunal Federal por injúria e incitação ao crime de estupro.
O atentado contra Bolsonaro em Juiz de Fora conteve o bombardeio tucano durante o horário eleitoral e atenuou a preocupação do PSL com a marca de machista.
NOVA PREOCUPAÇÃO
O aumento de seguidores do grupo de Facebook Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que chegou a 2 milhões de participantes e pedidos de entrada, entretanto, voltou a preocupar a campanha de Bolsonaro. Na madrugada de domingo, o grupo foi hackeado e, daí em diante, centenas de outros foram criados contra o candidato. As hashtags #Elenão e #Elenunca, usadas nas redes sociais em referência negativa ao presidenciável, também têm causado preocupação na equipe do candidato.
Desde o início do ano, aliados de Bolsonaro tentam convencer a mulher do candidato a participar da campanha. Michelle de Paula sempre resistiu à ideia e procurou, ao longo dos últimos meses, evitar encontros políticos na casa em que mora com Bolsonaro, num condomínio na Barra da Tijuca, no Rio. Se dependesse de mim, ele nem seria candidato, disse, em tom de brincadeira, numa conversa recente com aliados.

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