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Resultados

Para Haddad, aumento da sua rejeição se deve aos ataques do PSDB

Candidato do PT fez campanha no Rio, onde visitou a Fiocruz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 15:46

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 15:46

Fernando Haddad Crédito: Giuliano Gomes/PR Press/AE - 02/09/2018
Após sua rejeição crescer 11 pontos percentuais e chegar a 38%, como mostrou a pesquisa Ibope na segunda-feira , o candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad , creditou o resultado aos ataques que recebeu do PSDB.
"Temos sofrido muito ataque do PSDB, mas isso não está favorecendo o PSDB, está favorecendo o fascismo. Alimentar o ódio é alimentar o fascismo. Quanto mais a gente alimentar o ódio, mais o fascismo vai crescer. Parte expressiva da elite brasileira abandonou a social democracia para o fascismo", disse Haddad aos jornalistas nesta terça-feira ao visitar a Fiocruz, no Rio.
A rejeição a Haddad chama ainda mais a atenção quando comparada com a que seu padrinho político, o ex-presidente Lula, tinha na última pesquisa Ibope antes de o TSE decidir que ele estava inelegível. Na sondagem divulgada dia 20 de agosto, Lula tinha 30% de rejeição, ante 37% de Bolsonaro.
De acordo com o Ibope, Haddad tem 21% das intenções de voto, 10 pontos percentuais atrás do líder das pesquisas, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que tem 31%. Questionado se falava de Bolsonaro quando citou o fascismo, Haddad não respondeu diretamente.
"Entendam como vocês acharem melhor", afirmou.
O petista não respondeu aos questionamentos sobre a delação do ex-ministro dos governos petista Antonio Palocci, cuja colaboração teve o sigilo levantado pelo juiz Sergio Moro .
Questionado pelo GLOBO sobre as recentes declarações do ex-ministro José Dirceu de que o Ministério Público deveria perder o poder para comandar investigações, o ex-prefeito de São Paulo disse que não comentaria.
O ex-ministro Luiz Dulci, que integra a coordenação de campanha de Haddad, disse ao GLOBO que o crescimento de Bolsonaro nas pesquisas e a rejeição ao candidato petista têm algumas explicações. Entre elas, está o apoio que o adversário recebeu do bispo Edir Macedo, o apoio de alguns candidatos a governador e à campanha antipetista na Internet.
"O apoio do bispo Macedo é político e financeiro e tem muitos governadores até do PSDB apoiando o Bolsonaro. O vice do (Antonio) Anastasia gravou vídeo de apoio a ele. Nós temos que combater a campanha contrária na Internet. Ainda não sei se há um movimento em relação às demais igrejas evangélicas para apoiar o Haddad. O Gilberto (Carvalho) está cuidando disso", afirmou, enquanto Haddad visitava a Bio Manguinhos.
Haddad deixou a empresa e seguiu para uma agenda em Campo Grande de helicóptero. Ele, políticos petistas do estado e assessores foram em duas aeronaves.
REFORMA TRIBUTÁRIA
Haddad disse que pretende ampliar o orçamento da saúde dos atuais 4% do PIB para 6% do PIB. Ele afirma que vai pedir que o Congresso revogue a emenda do teto de gastos. Pretende ainda fazer isso no mesmo momento que enviar a proposta de reforma tributária ao Congresso.
"Nós queremos revogar a Emenda 95 (do teto de gastos) no bojo da reforma tributária para dar confiança para as pessoas de que as finanças públicas vão estar arrumadas. Hoje, não existe nenhum senador ou deputado que não esteja arrependido de ter aprovado essa bobagem", afirmou Haddad.

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