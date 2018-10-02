Para Haddad, aumento da sua rejeição se deve aos ataques do PSDB

Fernando Haddad Crédito: Giuliano Gomes/PR Press/AE - 02/09/2018

Após sua rejeição crescer 11 pontos percentuais e chegar a 38%, como mostrou a pesquisa Ibope na segunda-feira , o candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad , creditou o resultado aos ataques que recebeu do PSDB.

"Temos sofrido muito ataque do PSDB, mas isso não está favorecendo o PSDB, está favorecendo o fascismo. Alimentar o ódio é alimentar o fascismo. Quanto mais a gente alimentar o ódio, mais o fascismo vai crescer. Parte expressiva da elite brasileira abandonou a social democracia para o fascismo", disse Haddad aos jornalistas nesta terça-feira ao visitar a Fiocruz, no Rio.

A rejeição a Haddad chama ainda mais a atenção quando comparada com a que seu padrinho político, o ex-presidente Lula, tinha na última pesquisa Ibope antes de o TSE decidir que ele estava inelegível. Na sondagem divulgada dia 20 de agosto, Lula tinha 30% de rejeição, ante 37% de Bolsonaro.

De acordo com o Ibope, Haddad tem 21% das intenções de voto, 10 pontos percentuais atrás do líder das pesquisas, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que tem 31%. Questionado se falava de Bolsonaro quando citou o fascismo, Haddad não respondeu diretamente.

"Entendam como vocês acharem melhor", afirmou.

O petista não respondeu aos questionamentos sobre a delação do ex-ministro dos governos petista Antonio Palocci, cuja colaboração teve o sigilo levantado pelo juiz Sergio Moro .

Questionado pelo GLOBO sobre as recentes declarações do ex-ministro José Dirceu de que o Ministério Público deveria perder o poder para comandar investigações, o ex-prefeito de São Paulo disse que não comentaria.

O ex-ministro Luiz Dulci, que integra a coordenação de campanha de Haddad, disse ao GLOBO que o crescimento de Bolsonaro nas pesquisas e a rejeição ao candidato petista têm algumas explicações. Entre elas, está o apoio que o adversário recebeu do bispo Edir Macedo, o apoio de alguns candidatos a governador e à campanha antipetista na Internet.

"O apoio do bispo Macedo é político e financeiro e tem muitos governadores até do PSDB apoiando o Bolsonaro. O vice do (Antonio) Anastasia gravou vídeo de apoio a ele. Nós temos que combater a campanha contrária na Internet. Ainda não sei se há um movimento em relação às demais igrejas evangélicas para apoiar o Haddad. O Gilberto (Carvalho) está cuidando disso", afirmou, enquanto Haddad visitava a Bio Manguinhos.

Haddad deixou a empresa e seguiu para uma agenda em Campo Grande de helicóptero. Ele, políticos petistas do estado e assessores foram em duas aeronaves.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Haddad disse que pretende ampliar o orçamento da saúde dos atuais 4% do PIB para 6% do PIB. Ele afirma que vai pedir que o Congresso revogue a emenda do teto de gastos. Pretende ainda fazer isso no mesmo momento que enviar a proposta de reforma tributária ao Congresso.