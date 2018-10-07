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Segurança

Para garantir votação e apuração, Forças Armadas atuam em 513 locais

Mais de 26 mil homens trabalham em operação especial montada a pedido do TSE
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 20:52

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 20:52

Militares do Exército na subida da comunidade Pavão-Pavãozinho, Zona Sul do Rio de Janeiro, neste domingo (07). Crédito: Severino Silva/Agência O Dia
Por solicitação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as tropas das Forças Armadas estão atuando em operações de Garantia da Votação e Apuração (GVA) em 513 localidades de 11 Estados, informou há pouco o Ministério da Defesa.
O Piauí é a unidade da federação com o maior número de locais de votação atendidos por militares do Exército, da Aeronáutica e da Marinha: 134. Em seguida vêm Rio Grande do Norte, com 97 localidades, Maranhão, com 72, e Rio de Janeiro, com 69.
Segundo comunicado da pasta comandada pelo general Joaquim Silva e Luna, mais de 26 mil integrantes das Forças Armadas estão "espalhados pelo País para garantir à população o direito ao voto onde quer que ela esteja", com 31 aeronaves, 2.280 viaturas e 146 embarcações.
"Há uma análise do TSE das áreas que têm alguma deficiência, que possa se apresentar algum tipo de problema, e nós procuramos atender todas as demandas que eles nos apresentam", afirmou, em nota, o subchefe de Operações do Ministério da Defesa, almirante Newton Neto de Almeida Costa.

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