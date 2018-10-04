Para deputado, ideal é o eleitor não votar na legenda

Congresso Nacional, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em Brasília: novos representantes serão eleitos domingo Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Na disputa por um lugar na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa, nem sempre os candidatos mais votados são eleitos. Isso porque as cadeiras são ocupadas a partir de uma proporcionalidade na votação, o chamado quociente eleitoral.

O cientista político Jairo Nicolau explica que é preciso somar os votos de todos os candidatos àquele cargo da coligação ou do partido (caso concorra sozinho) para saber quantas cadeiras cada um teve.

Suponha que dos 2,7 milhões de eleitores do Espírito Santo, 500 mil não apareçam para votar ou votem em branco ou nulo. Serão 2,2 milhões de votos válidos. O chamado quociente eleitoral é a divisão dos votos válidos pelo total de cadeiras. Neste caso, como a Câmara tem 10 vagas para deputados federais, o cálculo seria de 220 mil votos.

Isso significa que cada coligação precisa conquistar 220 mil votos (somando todos os candidatos) para eleger um deputado federal pelo Estado. Caso isso não ocorra, os votos são jogados fora.

"O partido tem que atingir isso. E cada vez que o partido vira o quociente é um deputado que ele elege. Quando tem puxador de voto, o eleitor vota maciçamente na legenda do partido e você pode eleger um deputado com poucos votos", explicou Jairo.

VOTO DE LEGENDA

Diferentemente das eleições para presidente, governador, senador e prefeito, ao escolher um deputado federal, estadual ou vereador, o eleitor pode não se interessar por um candidato específico e decidir fazer o "voto de legenda". Ou seja, ele digita somente o número do partido e o voto é somado para a coligação, ajudando essa coligação a levar o maior número de representantes para o Legislativo.

Mas depois de uma alteração em dois artigos do Código Eleitoral, votada em 2015, essa opção pode não ser a ideal. Desde 2016, para um candidato ser "puxado" por sua coligação e conseguir uma cadeira, ele deve atingir, pelo menos, 10% dos votos do quociente eleitoral.

Voltando ao exemplo anterior: se o quociente eleitoral do Estado é de 220 mil votos, o candidato precisa atingir 22 mil votos para se eleger, empurrado pela legenda.

"Por isso que, nesta eleição, os partidos não devem pedir voto para legenda. Porque se você vota na legenda e o suplente não está apto, o partido perde essa cadeira", pontuou o cientista político Jairo Nicolau.

Quando isso acontece, ou seja  quando o segundo mais votado do partido ou coligação não atinge 10% do quociente eleitoral  pode-se perder a cadeira, que volta a ser disputada pelos outros partidos ou coligações. Nesse caso, é feita outra contagem, conhecida como cálculo das "sobras".

Mesmo sendo mais fácil pedir para que os eleitores votem no partido e não em um nome, Jairo ressalta que não é uma boa opção se falar disso como divulgação na campanha, porque o partido pode ser vítima dessa nova regra.

EXPERIÊNCIA DE 2016

Em 2016, nas eleições para vereadores, essa regra passou a valer pela primeira vez. Para Jairo, não foi dessa vez que foi possível ver o impacto dessa mudança, por se tratar de uma eleição de menor impacto. O cientista conta que participava de um grupo de discussão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o assunto, mas que a influência foi pequena, o que não deve acontecer neste pleito.

"Mas esse fenômeno tem mais chance de acontecer em eleições estaduais, porque você tem muita cadeira e muito voto. Em cidades pequenas, onde tem por exemplo nove vereadores, é difícil que isso aconteça. Até porque os partidos já sabiam disso e, naquela oportunidade, fizeram uma campanha contra o voto de legenda também. Já se anteciparam", afirmou.

ENTENDA O QUOCIENTE ELEITORAL

Como funciona

O quociente eleitoral é a divisão do total de votos válidos pelo número de cadeiras.

Número de votos

Suponha que o Espírito Santo tenha 2,7 milhões de eleitores e 500 mil não apareçam para votar ou votem em branco ou nulo. Serão 2,2 milhões de votos válidos.

Câmara dos Deputados

Como a Câmara tem 10 vagas para deputados capixabas, o quociente eleitoral seria de 220 mil votos.

Assembleia Legislativa

Como a Assembleia tem 30 vagas para deputados estaduais, o quociente eleitoral neste caso seria de cerca de 73,3 mil votos.

Distribuição

Quociente partidário

Nessa matemática, para descobrir quantos deputados cada coligação terá, é preciso somar todos os votos recebidos por ele e dividir pelo quociente eleitoral.

Nova regra

Mas, desde 2016, a coligação ou partido só pode preencher essa vaga caso o candidato tenha tido 10% ou mais de votos do quociente eleitoral. No caso dos exemplos citados, para se eleger atualmente um deputado federal seriam necessários 22 mil votos e para estadual, 7,3 mil.

"Não tem como acabar com o quociente eleitoral"

O cientista político Jairo Nicolau defende que o quociente eleitoral é inerente à representação proporcional e não pode acabar com essa forma de distribuir as cadeiras na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas ou nas Câmaras de Vereadores do país. Mas critica o fato dos partidos que não atingem o quociente disputarem as cadeiras das sobras, aquelas que são ocupadas depois da distribuição pelo quociente.

"O problema não é o quociente, é a proibição dos partidos que não chegam ao quociente para disputar a cadeira", disse.

Em entrevista ao Gazeta Online, ele explicou detalhes sobre o cálculo do quociente e também opinou sobre as eleições para deputados federais e estaduais. Confira:

Como o quociente eleitoral tem ajudado ou prejudicado os candidatos ao longo dos anos?

O grande problema do quociente eleitoral é que ele é uma barreira. Em alguns Estados, com pouco deputado, a barreira de entrada fica alta. É muito mais fácil eleger um deputado federal em São Paulo, em termos proporcionais, porque você tem 80 cadeiras, do que no Espírito Santo, que você tem 10. Em Estados com poucos deputados federais é difícil ultrapassar. Essa é a questão.

Candidatos estão defendendo que os eleitores votem no candidato e não na legenda, por conta da mudança na regra do quociente. Para eles, isso também é importante? Por quê?

É mais fácil falar para votar no partido do que falar vote no nome porque o nome da pessoa ainda deve ser procurado. Não é uma boa, em uma eleição dessas, o partido falar isso porque pode ser vítima dessa nova regra  estranha ou curiosa  que os deputados aprovaram.

O que são os chamados "puxadores de voto"?

Esse é um fenômeno que não dá para prever. Depende do candidato cair no gosto do eleitor porque, às vezes, o partido faz isso deliberadamente: coloca um puxador e, às vezes, você tem um fenômeno eleitoral, mesmo sem tanto tempo de TV, porque tem redes. Em geral, são pessoas mais conhecidas que estouram nas ruas. Não dá para prever. Não adianta o partido querer fazer algum puxador dando tempo e dinheiro para ele, que não vai ser puxador. Quem define isso é o eleitor.

Em 2020, as coligações não serão permitidas. Em que isso vai mudar para o quociente?

Vai mudar porque agora ficará muito mais difícil para um pequeno partido pegar uma cadeira. Na regra atual, um partido pequeno pode coligar com um maior e essa coligação ajudá-lo. O primeiro lugar da coligação é alguém que concorre pelo maior, o segundo lugar vem um candidato de um partido menor, que se beneficia de um partido maior para entrar. Agora, o partido pequeno vai ter que ultrapassar a barreira sozinho e não vai conseguir em muitos Estados. Muito difícil um partido pequeno no Espírito Santo conseguir 10% dos votos. Só 10 vão conseguir passar. No máximo, uma cadeira para cada partido. Se 35 concorrerem, 25 vão ficar de fora. Se três partidos ficarem com uma cadeira e as outras sete com outros, menos partidos serão representados. No sistema atual, você tem uma coligação que junta muitos partidos e aprova um de cada. Isso vai acabar.

O quociente eleitoral deve acabar?

O quociente eleitoral é inerente à representação proporcional. Não tem como acabar. O quociente eleitoral é o mínimo de votos quando você distribui. Como você vai distribuir 30 cadeiras, 70 cadeiras, entre os partidos? Você tem que criar uma matemática para dizer que tem de ultrapassar essa barreira para ter uma cadeira. Claro que você não consegue colocar todo mundo. Um partido fica um pouquinho acima do quociente, fica faltando umas cadeiras.

Há uma crise de representatividade em relação a escolha de deputados?