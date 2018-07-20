Para capixabas, corrupção é o maior problema do país

Mandato de Temer foi marcado por votações de denúncias pelo crime de corrupção passiva Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em meio aos resultados e desdobramentos da Operação Lava Jato, das denúncias levadas à Câmara dos Deputados contra o presidente Michel Temer (MDB) e às diversas operações que desmontaram esquemas no governo federal, quase a metade dos capixabas entrevistados pelo Instituto Futura considera que o maior problema do país atualmente é a corrupção.

O assunto foi mencionado por 45,5% da população ouvida na pesquisa estimulada, que é aquela onde não são apresentadas as alternativas ao público.

O outro calo que aparece na sequência, lembrado por 10,9%, é o desemprego, em patamar próximo ao da saúde, que é apontada por 9,8%. A segurança e a educação também são problemas a nível de país, na opinião de 5,9% e 5,3% das pessoas.

MOTIVOS

O diretor da Futura José Luiz Orrico destaca que, na avaliação federal, a corrupção aparece como principal problema com um percentual três vezes maior do que a nível estadual, o que demonstra uma percepção da população de que os escândalos de maior gravidade ainda estão em Brasília.

Após muito tempo com o desemprego na frente, nos últimos anos, a saúde estava liderando entre as preocupações, seguida pela violência. Agora, com o volume de casos de corrupção noticiados envolvendo todas as esferas de governo, os mais diversos partidos, esse assunto foi para o foco das pessoas. Enquanto não resolver a corrupção, não se resolve os demais gargalos, disse José Luiz Orrico.

METODOLOGIA