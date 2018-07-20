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Pesquisa Futura

Para capixabas, corrupção é o maior problema do país

Levantamento feito no Estado mostra que preocupação com o tema supera até mesmo o problema da saúde

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 01:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 01:28
Mandato de Temer foi marcado por votações de denúncias pelo crime de corrupção passiva Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Em meio aos resultados e desdobramentos da Operação Lava Jato, das denúncias levadas à Câmara dos Deputados contra o presidente Michel Temer (MDB) e às diversas operações que desmontaram esquemas no governo federal, quase a metade dos capixabas entrevistados pelo Instituto Futura considera que o maior problema do país atualmente é a corrupção.
O assunto foi mencionado por 45,5% da população ouvida na pesquisa estimulada, que é aquela onde não são apresentadas as alternativas ao público.
O outro calo que aparece na sequência, lembrado por 10,9%, é o desemprego, em patamar próximo ao da saúde, que é apontada por 9,8%. A segurança e a educação também são problemas a nível de país, na opinião de 5,9% e 5,3% das pessoas.
MOTIVOS
O diretor da Futura José Luiz Orrico destaca que, na avaliação federal, a corrupção aparece como principal problema com um percentual três vezes maior do que a nível estadual, o que demonstra uma percepção da população de que os escândalos de maior gravidade ainda estão em Brasília.
Após muito tempo com o desemprego na frente, nos últimos anos, a saúde estava liderando entre as preocupações, seguida pela violência. Agora, com o volume de casos de corrupção noticiados envolvendo todas as esferas de governo, os mais diversos partidos, esse assunto foi para o foco das pessoas. Enquanto não resolver a corrupção, não se resolve os demais gargalos, disse José Luiz Orrico.
METODOLOGIA
O Instituto Futura entrevistou, face a face, 800 pessoas  moradores e eleitores do Espírito Santo  entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A confiabilidade é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) sob o número ES-09041/2018.

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