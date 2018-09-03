Para capixabas, a segurança é o maior problema do ES

Policiais militares: patrulhamento na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Para os eleitores do Espírito Santo, a segurança é o maior problema a ser enfrentado no Estado pelos próximos governantes. De acordo com pesquisa do Instituto Futura, realizada em agosto deste ano, o tema foi o escolhido por cerca de um quarto dos eleitores ouvidos (25,4%). São 11,6 pontos percentuais a mais na comparação com o mesmo levantamento feito em julho deste ano, quando o tema foi apontado por 13,6% dos entrevistados.

O levantamento foi realizado entre os dias 28 e 30 de agosto e ouviu 800 eleitores do Espírito Santo face a face. No Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a pesquisa está registrada sob o número ES-06695/2018. O nível de confiabilidade é de 95%.

Em julho deste ano, o tema segurança aparecia empatado tecnicamente com o desemprego, apontado por 13,4% dos eleitores. Em agosto, ambos despontaram: o desemprego foi citado por 20,9% dos eleitores, ocupando o segundo lugar no ranking de desafios.

Por outro lado, diminuiu a preocupação com a saúde, que passou de 21,9% em julho para 20,6% em agosto; e com a corrupção, que caiu de 15,5% em julho para 7,3% em agosto, o que mostra uma redução de mais da metade na preocupação com o tema entre um mês e outro.

Cruzamentos

Moradores da Grande Vitória são os que mais se preocupam com a segurança: 31,4% deles apontaram a questão como principal desafio. A maioria dos que elegeram o tema são adultos entre 35 e 44 anos (32,1%) e estão mais concentrados nas classes A/B (34,8%) e C (29,5%), tendo a maioria concluído o ensino superior (34,9%).