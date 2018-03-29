Para assessores, prisões de amigos são 'perseguição política' ao presidente

O presidente Michel Temer Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A agenda positiva tentada pelo presidente Michel Temer na manhã de hoje, que inaugurou um aeroporto em Vitória, no Espírito Santo, com a presença de autoridades locais e ministros de Estado, tornou-se uma exposição diante da crise gerada pela Operação Skala, que prendeu o advogado José Yunes e coronel reformado da PM de São Paulo João Batista Lima Filho na manhã desta quinta-feira. Enquanto Temer tentava manter clima de normalidade, seus assessores eram orientados a evitar declarações e reunir a maior quantidade possível de informações sobre as prisões. Nos bastidores, discussões sobre uma terceira denúncia contra Temer e o impacto na candidatura pela reeleição tornam-se inevitáveis.

No entanto, cautela tem sido a palavra de ordem até que assessores tenham a real dimensão da Operação Skala, o que deve coincidir com o retorno de Temer a Brasília, previsto para a tarde de hoje. internamente, discutem qual a melhor maneira de evitar a ligação direta do caso com Temer. Entre assessores do presidente no Planalto, há uma avaliação de que o desarquivamento do inquérito e as ações decorrentes, até as prisões desta quinta-feira, estão baseadas em motivações políticas.

O temor é de que a a prisão dos amigos de longa data de Temer instale o epicentro da crise no gabinete presidencial do Palácio do Planalto. O ministro Eliseu Padilha, que acompanhava o presidente no evento capixaba, vem conseguindo distribuir algumas ordens por mensagem de celular. A orientação por ora é se inteirar dos detalhes da operação da PF, autorizada pelo ministro Luís Roberto Barroso, para entender o que de fato terão que enfrentar nos próximos dias.

Carlos Marun, ministro-chefe da Secretaria de Governo, tentou manter a serenidade ao se pronunciar sobre o assunto, mas criticou a ação. Segundo ele, "é como estivessem investigando um assassinato de quem não morreu".

"A prisão de dois amigos do presidente é uma situação em relação a qual ainda não temos o conhecimento específico dos motivos que levaram a ela. É como se estivessem investigando o assassinato de quem não morreu O decreto dos portos não beneficia a Rodrimar. E no final estará esclarecida a absoluta inocência do presidente em relação a tudo isso - afirmou em entrevista coletiva."

O ministro disse que ainda não havia conversado com Temer, que está em Vitória para a inauguração do aeroporto da cidade, mas que declarou que se o caso não fosse tratado com parcialidade, não enfraqueceria o governo.