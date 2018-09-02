Para 38,4%, Hartung é bom ou ótimo

O governador Paulo Hartung (MDB) é considerado bom ou ótimo por 38,4% dos entrevistados pelo Instituto Futura. Outros 37% avaliam o desempenho do emedebista, pessoalmente, como regular.

Este resultado mais alto, divulgado neste sábado (1º), dá a ele 2,4 pontos percentuais a menos do que o obtido na pesquisa realizada em julho, quando 40,8% o consideraram como ótimo ou bom. É, contudo, superior aos 37,4% do levantamento feito em abril.

Aqueles que consideram Hartung ruim ou péssimo são 22% na pesquisa mais recente. Em julho, foram 20,9%. Já em abril, 24,3%.

Na primeira sondagem da série, de abril, a resposta regular foi a de 36,4% dos entrevistados pelo instituto. Em julho, 36,1% avaliaram o governador dessa forma.

GOVERNO

O Instituto Futura também perguntou aos entrevistados como eles avaliam, não o governador, mas o governo do Estado.

A gestão é ótima ou boa para 31,3%. Outros 25% o avaliam como ruim ou péssimo o governo estadual. O volume de bom ou ótimo foi de 28,8% em julho e 31,9% em abril. As avaliações ruins ou péssimas ficaram estáveis. Somaram 25,4% no levantamento anterior e 21,1% no primeiro, realizado em abril.

Aqueles que consideravam o governo regular somavam 41,5% em abril, passaram para 42,6%, em julho e agora são 41,3%.

METODOLOGIA