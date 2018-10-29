Papéis brasileiros disparam na Europa, Japão e pré-mercado de NY

Os ETFs (Exchange Traded Funds, na sigla em inglês) são fundos que replicam índices e têm cotas negociadas em. Ao comprar uma cota de um ETF, o investidor tem um retorno quase idêntico ao índice que aquele fundo espelha. Por exemplo: o investidor pode comprar um ETF que replica o índice Bovespa, em vez de comprar todas as ações que compõem o indicador.