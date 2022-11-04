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Ladrão inusitado

Papagaio rouba, ao vivo, fone de ouvido de repórter de TV no Chile

Papagaio posou no ombro do jornalista, que levou um susto, enquanto ele fazia uma transmissão. O repórter ao tentar avisar sobre a ave, teve seu fone de ouvido roubado por ela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 nov 2022 às 07:55

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 07:55

Papagaio rouba, ao vivo, fone de ouvido de repórter de TV no Chile
Papagaio rouba, ao vivo, fone de ouvido de repórter de TV no Chile Crédito: Reprodução
Um papagaio roubou o fone de ouvido de um repórter durante uma transmissão, ao vivo, para um telejornal do canal CHV Notícias, no Chile. O fato inusitado acabou virando notícia e o vídeo foi compartilhado nesta quinta-feira (3) na página do canal no YouTube.
O jornalista falava ao microfone quando foi interrompido pela curiosidade do papagaio. A ave pousou no seu ombro e, antes que ele pudesse esboçar qualquer reação, roubou o fone de ouvido e fugiu voando. O repórter ficou olhando a fuga do ladrão.
"Roubou meu fone de ouvido. Sim, o pagagaio roubou meu fone de ouvido", dizia o jornalista rindo da situação inusitada. O telejornal mostrou uma reportagem sobre o roubo, com colegas do jornalista rindo e ainda o entrevistou.
"Eu estava no meio de uma reportagem e senti uma presença muito perto, no meu ombro. Me dei conta de que era um papagaio. Eu avisei ao meu cinegrafista porque era algo pitoresco. Não é qualquer dia que você tem um papagaio parado no ombro", disse.
O repórter lembrou que algumas pessoas treinam pássaros durante anos para que fiquem no ombro e não conseguem. Mas o papagaio ladrão não só ficou satisfeito de ficar na cerca ao lado olhando a equipe de reportagem, ele saltou no seu ombro.
"Eu tive que seguir falando porque estava ao vivo e obviamente tinha que seguir contando a notícia que estávamos dando. Neste momento, quando eu tento avisar sobre o pássaro, ele tira meu fone de ouvido e leva embora", disse o jornalista, que estava mostrando imagens de apoio da reportagem sobre o roubo em uma casa.
O que aconteceu com o fone de ouvido? Depois de terminar a reportagem, o jornalista falou que teve a sorte de encontrá-lo caído na grama.

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