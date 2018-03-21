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Solidariedade

Papa Francisco telefona para mãe de Marielle

Pontífice manifesta solidariedade com a família da vereadora morta no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 17:21

Publicado em 21 de Março de 2018 às 17:21

Papa Francisco Crédito: Divulgação
O papa Francisco manifestou sua solidariedade com a família da vereadora e defensora dos direitos humanos Marielle Franco. Seu assassinato em 14 de março gerou uma onda de indignação no Brasil e no mundo.
"Francisco ligou para Marielle, mãe da vereadora do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), defensora dos direitos humanos e relatora da comissão responsável por investigar a Intervenção Militar no Rio de Janeiro, para comunicar seu afeto e solidariedade", indicou o Vatican Insider, site do jornal italiano La Stampa especializado em notícias do Vaticano.
O papa argentino decidiu ligar para a família de Marielle, de 38 anos, após receber uma carta da filha da vereadora, assassinada a tiros no Estácio, região central do Rio.
Negra, nascida e criada na favela da Maré, Marielle lutava pelos direitos de negros, mulheres e da comunidade LGBT e era crítica da recente Intervenção Militar ordenada pelo presidente Michel Temer.
Até agora, a Polícia não deu informações precisas sobre suspeitos do crime, que causou comoção dentro e fora do Brasil.

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