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ABC Paulista

Palco desaba e deixa 11 feridos durante evento infantil em São Paulo

Informações preliminares indicam que o acidente ocorreu em uma casa de eventos na rua Gestrudes de Lima, no centro da cidade, durante um show de talentos infantil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2018 às 22:37

Publicado em 23 de Setembro de 2018 às 22:37

Pelo menos onze pessoas ficaram feridas após o palco de um evento infantil desabar no centro de Santo André, no ABC Paulista, na tarde deste domingo, 23. As causas do acidente ainda são desconhecidas.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), informações preliminares indicam que o acidente ocorreu em uma casa de eventos na rua Gestrudes de Lima, no centro da cidade, durante um show de talentos infantil. Onze pessoas ficaram feridas sem gravidade e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo a pasta, o evento contava com a participação de várias crianças, mas ainda não é possível saber se alguma delas está entre as vítimas.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atuam no local.

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