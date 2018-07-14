Palanque para Ciro aproxima PSB e PDT no Estado

A garantia de um palanque local para o presidenciável Ciro Gomes (PDT) está no centro da aproximação entre pedetistas e socialistas no Estado e deve ser determinante para evitar outra parceria, com os partidos alinhados ao Palácio Anchieta.

Apesar da afinidade do deputado federal Sérgio Vidigal, presidente estadual do PDT, com o governador Paulo Hartung (MDB) e com o tucano Ricardo Ferraço, cotado para ser candidato ao Executivo, é o PSB do ex-governador Renato Casagrande, pré-candidato ao governo, que sinaliza com a possibilidade de dar espaço a Ciro.

A primeira reunião local entre PDT e PSB ocorreu nesta sexta-feira (13), com as presenças de Vidigal e Casagrande, e os dois partidos estão à espera de uma definição: se houver o alinhamento nacional, é certa a aliança no Espírito Santo. No caso de o PSB ficar neutro na disputa, as chances de construção de um palanque local para o presidenciável do PDT ainda não se esgotam, uma vez que o PSB local é favorável à aliança.

"Se houver aliança nacional, eu preciso garantir o palanque para o Ciro. Então isso aproxima o PDT (do PSB). Se não houver aliança oficializada nacionalmente, temos liberdade para fazer o palanque local para o Ciro. Poderíamos fechar aqui (com o PSB) se não houver outro palanque para ele", resume Vidigal. Foi a pedido do PDT nacional que o encontro com os socialistas foi realizado.

Casagrande avalia que a aliança nacional entre os dois partidos seria um facilitador, mas não uma condicionante para a parceria local e não descarta oferecer um palanque para Ciro Gomes se o partido ficar neutro. "A chance maior é de aliança entre PSB e PDT nacional", complementa o ex-governador, que é também secretário-geral do PSB.

CONVERSA COM FERRAÇO

Já a possibilidade de parceria do PDT com os governistas no Estado é remota, uma vez que os cotados para disputar o governo pelo grupo hartunguista são o senador Ricardo Ferraço e o vice-governador César Colnago, ambos do PSDB, que já tem candidato à Presidência da República, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin. O deputado estadual Amaro Neto (PRB), outro nome debatido pelo bloco, deve anunciar neste sábado (14) que mantém a pré-candidatura ao Senado e não vai entrar na corrida pelo Palácio Anchieta . O quarto nome à disposição, o do empresário e professor da Fucape Aridelmo Teixeira (PTB), também faria palanque para Alckmin, de acordo com o presidente estadual dos petebistas, Serjão Magalhães.

Vidigal conversou nesta sexta com Colnago e externou a ele a relevância da questão nacional para a definição local. Neste sábado, ele deve estar também com Ricardo Ferraço.

"Se fosse por questão pessoal, minha relação com Ricardo é a melhor na classe política do Espírito Santo. Ele esteve comigo em várias eleições, eu estive com ele em 2010. É meu amigo pessoal. Mas a questão não é pessoal, é o projeto nacional do PDT", ressalta o deputado federal. Assim, Vidigal está disposto a subir no palanque de Casagrande.

200%

O presidente estadual do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti, lembra que, em reunião do PSB nacional, os socialistas do Espírito Santo votaram favoravelmente à aliança com Ciro Gomes. "Essa é a prioridade do PDT. Eles reafirmaram isso. E a segunda prioridade deles é a chapa proporcional. Conversamos sobre isso também", conta.

"O PDT é muito bem-vindo, é definitivo, traria um corpo muito grande à candidatura do Renato. Com esse cenário de indefinição na chapa do governo, seria muito boa a vinda do PDT. Se fechar nacionalmente, é mais de 200% certo que o PDT fecharia conosco", resume o deputado federal Paulo Foletto (PSB), que participou da reunião desta sexta.

"Tem uma tendência do PSB ir com o Ciro (nacionalmente). Os ideais partidários são parecidos e temos que valorizar isso", afirma Foletto.

Confira a entrevista com Sérgio Vidigal:

Se houver aliança entre o PSB e o PDT nacional, a reprodução dessa aliança será automática no Estado?

Se houver aliança nacional, eu preciso garantir o palanque para o Ciro, né. Então isso aproxima o PDT (do PSB).

E se o PSB ficar neutro, não apoiando Ciro nacionalmente, ainda pode haver aliança com o PSB no Espírito Santo, se o partido garantir um palanque local para o Ciro?

Poderíamos fechar aqui se não houvesse outro palanque para o Ciro. Se não houver aliança oficializada nacionalmente, temos liberdade para fazer o palanque local para o Ciro.

O senhor é próximo do governador Paulo Hartung (MDB) e do senador Ricardo Ferraço (PSDB), que estão em outro polo nesta pré-campanha. Se sentiria confortável num palanque com Renato Casagrande?

Como eu vou subir no palanque de alguém que vai pedir voto para o meu candidato (Ciro Gomes) e eu não vou apoiá-lo? Essa conversa (com o PSB) já ia acontecer, independente da decisão (de Hartung) de não disputar a reeleição. O PDT nacional pediu, há uns 15 dias, que a gente fizesse essa reunião. Só que o MDB não teria candidato a presidente, ele (Hartung) poderia fazer palanque para o Ciro.

Agora com a possibilidade de o candidato do grupo governista ao Palácio ser do PSDB (Ricardo Ferraço ou César Colnago), que tem a pré-candidatura à Presidência do ex-governador Geraldo Alckmin...

Pois é. Preciso garantir o palanque para o Ciro. Mas vou conversar porque o Ricardo é um amigo pessoal meu. Se fosse por questão pessoal, minha relação com Ricardo é a melhor na classe política do Espírito Santo. Ele esteve comigo em várias eleições, eu estive com ele em 2010. Mas a questão não é pessoal, é o projeto nacional do PDT.

A nacional não aceitaria uma parceria local com o PSDB?

Se não tiver palanque para o Ciro, a nacional não aceita.

E não há preocupação com chapa proporcional? O senhor é pré-candidato a deputado federal.