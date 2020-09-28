País tem 9 Estados com queda e 7 em aceleração de novas mortes

Para medir a situação das mortes por causa da Covid-19, especialistas indicam usar a média móvel dos óbitos, que calcula a média de registros observada nos últimos sete dias Crédito: Pete Linforth/Pixabay

Nove Estados e o Distrito Federal apresentam queda em novas mortes de Covid-19 neste domingo (27), conforme os dados levantados pelo consórcio de imprensa do qual o UOL faz parte. Por outro lado, sete unidades federativas registraram aceleração de óbitos.

Foram registradas 335 novas mortes por Covid-19 no país nas últimas 24 horas. A média móvel de mortes foi de 697, que mantém o país em patamar estável (-5%).

Os sete Estados que registraram alta na variação da média móvel em relação há 14 dias são: Amazonas (39%), Amapá (57%), Bahia (16%), Minas Gerais (18%), Rio de Janeiro (47%), Rio Grande do Norte (24%) e Roraima (100% por não ter mortes registradas hoje).

Os nove Estados -além do DF (-40%)- que tiveram queda são: Acre (-50%), Alagoas (-22%), Ceará (-21%), MS (-21%), MT (-32%), PA (-30%), RO (-45%), RS (-25%), SE (-34%). Outros dez se mantiveram estáveis.

Das regiões, as que se mantiveram estáveis são Nordeste (-2%), Norte (-14%) e Sudeste (7%). O Sul (-17%) e o Centro-Oeste (-22%) apresentaram queda.

Para medir a situação das mortes por causa da Covid-19, especialistas indicam usar a média móvel dos óbitos, que calcula a média de registros observada nos últimos sete dias. A operação é a mais adequada para observar a tendência das estatísticas, por equilibrar as variações abruptas dos números ao longo da semana.