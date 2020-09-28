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Coronavírus

País tem 9 Estados com queda e 7 em aceleração de novas mortes

Foram registradas 335 novas mortes por Covid-19 no país nas últimas 24 horas

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 07:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 07:28
Coronavírus - Covid19
Para medir a situação das mortes por causa da Covid-19, especialistas indicam usar a média móvel dos óbitos, que calcula a média de registros observada nos últimos sete dias Crédito: Pete Linforth/Pixabay
Nove Estados e o Distrito Federal apresentam queda em novas mortes de Covid-19 neste domingo (27), conforme os dados levantados pelo consórcio de imprensa do qual o UOL faz parte. Por outro lado, sete unidades federativas registraram aceleração de óbitos.
Foram registradas 335 novas mortes por Covid-19 no país nas últimas 24 horas. A média móvel de mortes foi de 697, que mantém o país em patamar estável (-5%).
Os sete Estados que registraram alta na variação da média móvel em relação há 14 dias são: Amazonas (39%), Amapá (57%), Bahia (16%), Minas Gerais (18%), Rio de Janeiro (47%), Rio Grande do Norte (24%) e Roraima (100% por não ter mortes registradas hoje).

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Os nove Estados -além do DF (-40%)- que tiveram queda são: Acre (-50%), Alagoas (-22%), Ceará (-21%), MS (-21%), MT (-32%), PA (-30%), RO (-45%), RS (-25%), SE (-34%). Outros dez se mantiveram estáveis.
Das regiões, as que se mantiveram estáveis são Nordeste (-2%), Norte (-14%) e Sudeste (7%). O Sul (-17%) e o Centro-Oeste (-22%) apresentaram queda.
Para medir a situação das mortes por causa da Covid-19, especialistas indicam usar a média móvel dos óbitos, que calcula a média de registros observada nos últimos sete dias. A operação é a mais adequada para observar a tendência das estatísticas, por equilibrar as variações abruptas dos números ao longo da semana.
O consórcio de veículos de imprensa adotou esse período para verificar as oscilações na média móvel. É possível falar em queda nos números quando a diminuição é maior do que 15% se verificado nos últimos 14 dias -no caso, o período das duas últimas semanas. Caso os números aumentem mais do que 15%, há aceleração da epidemia. Valores intermediários indicam estabilidade.

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