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Coronavírus

País tem 1.185 mortes por Covid-19 em 24h

O levantamento foi feito pelo consórcio de veículos de imprensa e divulgado nesta terça-feira (9)

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 07:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 07:47
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Thor Deichmann/Pixabay
O Brasil registrou 1.185 novas mortes e contabilizou mais 31.197 infectados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL e divulgado nesta terça-feira (9). Conforme os dados reunidos, o país soma 742.084 registros de contaminação e 38.497 óbitos pela doença.
Apenas o Mato Grosso não atualizou os dados até às 20h desta terça-feira. Brasil é o terceiro país com mais mortos pelo vírus, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. A escalada do número de vítimas ocorre em meio a anúncios de flexibilização da quarentena por governadores e prefeitos.
O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os jornalistas dos seis meios de comunicação, que uniram forças para coletar junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgar números totais de mortos e contaminados. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, o que ocorreu a partir da semana passada.
Com esse consórcio dos veículos de imprensa, o objetivo é informar os brasileiros sobre a evolução da Covid-19 no país, cumprindo o papel de dar transparência aos dados públicos. Segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no início da noite desta terça-feira (9), foram notificados no país em 24 horas novos 1.272 óbitos e 32.091 infectados.

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BOLSONARO INTERFERIU PARA MUDAR DIVULGAÇÃO DE BALANÇOS

Como o Estadão mostrou nesta segunda, a mudança na forma como o governo divulga dados ocorreu após Bolsonaro determinar que o número de mortes ficasse abaixo de mil por dia. A ordem foi repassada ao ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, que entregou a demanda a seus subordinados. A avaliação do Planalto, porém, é de que a equipe executou mal a determinação do presidente.
Em 3 de junho, o Brasil bateu recorde, com o registro de 1.349 óbitos em 24 horas. Naquele dia, o governo atrasou a divulgação do balanço, que foi enviado por volta das 22h - os números vinham sendo liberados entre 19h e 20h. Na sexta (5), terceiro dia seguido de atraso, Bolsonaro se recusou a responder de quem havia partido a ordem para postergar a publicação. Ele disse: "Acabou matéria no Jornal Nacional", referindo-se ao jornal da TV Globo, o de maior audiência no país.

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Ainda na sexta, o portal do ministério com o balanço saiu do ar. O site retornou no sábado (6), mas passou a apresentar só informações sobre os casos "novos" - registrados no próprio dia. Não havia mais os números totais de mortos e infectados. Nesta segunda-feira, os dados foram divulgados em uma coletiva de imprensa, por volta das 18h.

NO COMEÇO DA PANDEMIA, BALANÇO ERA DIVULGADO NO FIM DA TARDE

Quando o ministério estava sob o comando de Luiz Henrique Mandetta, a pasta divulgava dados diários em coletivas de imprensa por volta das 17h. Em algumas ocasiões, os números eram a atualizados antes em uma plataforma criada pelo governo.
Com a demissão de Mandetta e a nomeação de Nelson Teich, a pasta mudou o horário de divulgação para 19h, com a justificativa de que haveria mais tempo para coletar informações e divulgar números mais consolidados. Após Teich pedir demissão, o ministério manteve a divulgação no mesmo horário, com atrasos eventuais.

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ESTATÍSTICAS SÃO ÚTEIS PARA PLANEJAR POLÍTICAS PÚBLICAS

Segundo especialistas, ter transparência e qualidade na divulgação dos dados sobre infecções e mortes em decorrência da Covid-19 é fundamental para compreender a evolução da pandemia. É isso que mostra onde novos casos estão surgindo, onde a epidemia ainda está em curva ascendente e onde está arrefecendo.
Sem clareza e segurança sobre esses números, apontam cientistas, é impossível tomar decisões sobre quais lugares precisam de reforço para a abertura de leitos de UTI, a oferta de respiradores ou mesmo em quais é possível iniciar os movimentos de abertura do isolamento social.

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