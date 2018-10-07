País mergulhado na eleição das incertezas

Candidatos à presidência da república Crédito: Montagem sobre fotos de divulgação

Uma eleição de incertezas, não somente quanto ao resultado das urnas, mas também ao que está por vir, e sem precedentes. É esse o quadro para a escolha do próximo presidente da República. Muitos comparam o pleito de 2018 ao de 1989, que consagrou Fernando Collor, mas as diferenças são mais gritantes que a vaga semelhança com o número de postulantes ao Palácio do Planalto. Desta vez também são vários, 13, ao passo que na primeira eleição pós-redemocratização foram 22.

Naquela época, havia um certo otimismo com o que poderia resultar do processo democrático. Não deu muito certo e em 1992 veio o impeachment de Collor, mas não era em uma crise iminente que se pensava ao depositar o voto, então de papel, na urna. Agora, já não se pode dizer o mesmo.

Com a polarização desenhada entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL), e a alta rejeição que os dois carregam (o petista é rejeitado por 43%, e o deputado federal por 36%, de acordo com pesquisa realizada pelo Ibope e divulgada ontem), a disputa se dá mais entre o #EleNão e o #ElesNão do que pela opção sim a algo ou alguém. E é esse um dos fatores da imprevisibilidade.

Seria normal que os dois preferidos fossem os mais rejeitados, mas não nas taxas que estão sendo rejeitados. Nesta eleição, tanto de um lado quanto de outro, é o medo que explica a decisão do voto, resumiu Andréa Freitas, professora de Ciência Política da Unicamp.

Outro fator é saber a que dizer sim, uma vez que as propostas dos candidatos passaram ao largo da campanha eleitoral. A eleição de 1989 foi mais marcada por propostas políticas efetivas do que esta eleição. É só debate em torno de petismo, antipetismo e muita desinformação, de todos os lados, complementou a cientista política.





E talvez os eleitores nem se importassem muito com propostas, caso fossem explicitadas. O personalismo tradicionalmente marca a escolha do eleitor brasileiro e a figura do salvador da pátria talvez já seja tão presente quanto a crítica, que parece inútil, a tal figura.

O personalismo ganhou ainda mais força com episódios quase surreais, e igualmente graves, desta campanha eleitoral. O então líder das pesquisas de intenção de voto, ainda que já virtualmente inelegível, o ex-presidente Lula (PT), encabeçava a corrida de dentro de sua cela na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Já oficialmente barrado nas urnas devido à condenação em segunda instância pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, o petista foi substituído pelo correligionário Haddad.

O que passou a ser o líder das pesquisas, Bolsonaro, acabou esfaqueado em meio a um corpo a corpo com eleitores e a ditar a própria campanha a partir de um leito de hospital.

DESCRÉDITO

Outra marca desta eleição é o descrédito em relação ao sistema político. Esta eleição vem de um processo de mobilizações crescentes desde 2013, lembrou o cientista político Francisco Albernaz, da Ufes. Naquele ano, parte da população foi às ruas com uma pauta difusa, basicamente, contra tudo isso que aí está.

Mas as manifestações não surgiram do nada. O Brasil tem uma democracia com déficit, não entrega uma série de bens e produtos, e isso é um problema grave, destacou Albernaz.

Neste cenário, há quem tema até pela própria democracia, seja qual for o eleito. A polarização pode significar, combinada com discursos de ódio e intolerância política, perseguição a opositores, perseguição a quem pensa diferente. E há opositores muito claros. É preocupante para a sobrevivência da democracia, alerta Paulo Edgar Resende, doutor em Ciência Política e professor da UVV.

Se pode parecer exagero, a preocupação ganha certo corpo quando a própria Constituição  que completou 30 anos no último dia 5  é posta em xeque. Foi assim após o general Hamilton Mourão (PRTB), vice na chapa de Bolsonaro, falar com naturalidade sobre a possibilidade de um autogolpe caso ocorra o que ele chamou de anarquia. Mourão ainda defendeu uma nova Carta, que seria escrita por notáveis e não por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita.

O PT também incluiu no plano de governo a ideia de uma nova Constituição, esta por meio de uma constituinte, para restabelecer o equilíbrio entre os Poderes da República e assegurar a retomada do desenvolvimento, a garantia de direitos e as transformações necessárias ao país. Mas justo agora, com o país dividido?

Eis mais um fator de incerteza. Se reformulada em um ambiente de intolerância, vai tender a ser uma Constituição que não reflete a diversidade de pensamentos de uma sociedade, que é o que se espera de uma Constituição democrática, disse Resende.

RISCO?

Andréa Freitas imagina alterações que vão parecer mais sutis, mas que ainda assim podem fazer toda a diferença. O que a Ciência Política tem mostrado é que a gente não tem tido mais casos de golpes claros. O que a gente vê é a degeneração da democracia, usando mecanismos democráticos, aprovando uma legislação que perverte o polo democrático e o próprio sistema. Quando você altera o sistema eleitoral você mantém um partido, ou um político, no poder por muitos anos, por exemplo. Você pode continuar a ter eleições sistemáticas, mas que não são mais democráticas efetivamente porque os processos e instituições vão sendo pervertidos a tal ponto que isso se perde.

Aqueles que não podem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. A frase é de George Santayana, pseudônimo de Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, um filósofo, poeta e ensaísta espanhol  a revista Superinteressante checou a origem do aforismo, que segue atual.

Já Albernaz não vê tanto risco, nem em relação a uma espécie de revisionismo histórico, em que parte do passado da política do país, seja recente ou mais remoto, é recontado de forma distorcida ou pulando alguns trechos.

Se o Brasil voltar a crescer, tudo isso desaparece. Vai ficar a questão política entre as elites que querem poder, mas para o povo, não. O povo quer resolução de questões substantivas como inflação, desemprego, segurança, mobilidade, saúde. Querem que torne a vida delas mais agradável. Isso acontecendo, essas outras questões desaparecem, afirmou.

Curiosamente ou não, é neste momento de tantas incertezas  sim, essa palavra foi escrita repetidas vezes aqui  que pesquisa realizada pelo Datafolha divulgada na última quinta-feira, 4, mostrou que a democracia alcança aprovação recorde no Brasil. Para 69% dos eleitores, o regime democrático é a melhor forma de governo. O índice é o mais alto registrado desde 1989.

INFLUÊNCIAS DAS REDES SOCIAIS

Antes da campanha eleitoral começar, havia outras dúvidas no ar além do resultado do próprio pleito. O que influenciaria o eleitor? A era da força da propaganda de TV chegaria ao fim? As redes sociais dominariam o debate? As pessoas realmente acreditariam em qualquer coisa que recebessem por WhatsApp?

A formação da opinião foi muito por meio das redes sociais, e opiniões cristalizadas. Como a eleição polarizou muito, tem torcida. E a torcida não se importa se é verdade ou não (a informação que recebe), afirma o pós-doutor em Comunicação, Sergio Denicoli. Os argumentos são sempre os mesmos. Ainda que em segmentos diferentes, as pessoas repetem termos. Todas falam as frases que estão circulando na internet, tanto pró ou contra determinado candidato, complementa.

Ele, que monitora as redes, avalia que a movimentação pró-desinformação é uma coisa orquestrada. Claro que com o início do processo eleitoral o cidadão comum também começa a fazer circular isso. Não posso comprovar que partiu das campanhas, mas o impulso inicial não foi espontâneo, frisa.

Já ter o maior tempo de TV não ajudou em nada o candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin. Denicoli avalia que, num eventual segundo turno, a propaganda na televisão possa ser mais decisiva, uma vez que os candidatos terão que ir além de suas próprias torcidas.