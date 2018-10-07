País mergulhado na eleição das incertezas

Uma eleição de incertezas, não somente quanto ao resultado das urnas, mas também ao que está por vir, e sem precedentes. É esse o quadro para a escolha do próximo presidente da República. Muitos comparam o pleito de 2018 ao de 1989, que consagrou Fernando Collor, mas as diferenças são mais gritantes que a vaga semelhança com o número de postulantes ao Palácio do Planalto. Desta vez também são vários, 13, ao passo que na primeira eleição pós-redemocratização foram 22.
Naquela época, havia um certo otimismo com o que poderia resultar do processo democrático. Não deu muito certo e em 1992 veio o impeachment de Collor, mas não era em uma crise iminente que se pensava ao depositar o voto, então de papel, na urna. Agora, já não se pode dizer o mesmo.
Com a polarização desenhada entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL), e a alta rejeição que os dois carregam (o petista é rejeitado por 43%, e o deputado federal por 36%, de acordo com pesquisa realizada pelo Ibope e divulgada ontem), a disputa se dá mais entre o #EleNão e o #ElesNão do que pela opção sim a algo ou alguém. E é esse um dos fatores da imprevisibilidade.
Seria normal que os dois preferidos fossem os mais rejeitados, mas não nas taxas que estão sendo rejeitados. Nesta eleição, tanto de um lado quanto de outro, é o medo que explica a decisão do voto, resumiu Andréa Freitas, professora de Ciência Política da Unicamp.
Outro fator é saber a que dizer sim, uma vez que as propostas dos candidatos passaram ao largo da campanha eleitoral. A eleição de 1989 foi mais marcada por propostas políticas efetivas do que esta eleição. É só debate em torno de petismo, antipetismo e muita desinformação, de todos os lados, complementou a cientista política.
E talvez os eleitores nem se importassem muito com propostas, caso fossem explicitadas. O personalismo tradicionalmente marca a escolha do eleitor brasileiro e a figura do salvador da pátria talvez já seja tão presente quanto a crítica, que parece inútil, a tal figura.
O personalismo ganhou ainda mais força com episódios quase surreais, e igualmente graves, desta campanha eleitoral. O então líder das pesquisas de intenção de voto, ainda que já virtualmente inelegível, o ex-presidente Lula (PT), encabeçava a corrida de dentro de sua cela na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Já oficialmente barrado nas urnas devido à condenação em segunda instância pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, o petista foi substituído pelo correligionário Haddad.
O que passou a ser o líder das pesquisas, Bolsonaro, acabou esfaqueado em meio a um corpo a corpo com eleitores e a ditar a própria campanha a partir de um leito de hospital.
DESCRÉDITO
Outra marca desta eleição é o descrédito em relação ao sistema político. Esta eleição vem de um processo de mobilizações crescentes desde 2013, lembrou o cientista político Francisco Albernaz, da Ufes. Naquele ano, parte da população foi às ruas com uma pauta difusa, basicamente, contra tudo isso que aí está.
Mas as manifestações não surgiram do nada. O Brasil tem uma democracia com déficit, não entrega uma série de bens e produtos, e isso é um problema grave, destacou Albernaz.
Neste cenário, há quem tema até pela própria democracia, seja qual for o eleito. A polarização pode significar, combinada com discursos de ódio e intolerância política, perseguição a opositores, perseguição a quem pensa diferente. E há opositores muito claros. É preocupante para a sobrevivência da democracia, alerta Paulo Edgar Resende, doutor em Ciência Política e professor da UVV.
Se pode parecer exagero, a preocupação ganha certo corpo quando a própria Constituição que completou 30 anos no último dia 5 é posta em xeque. Foi assim após o general Hamilton Mourão (PRTB), vice na chapa de Bolsonaro, falar com naturalidade sobre a possibilidade de um autogolpe caso ocorra o que ele chamou de anarquia. Mourão ainda defendeu uma nova Carta, que seria escrita por notáveis e não por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita.
O PT também incluiu no plano de governo a ideia de uma nova Constituição, esta por meio de uma constituinte, para restabelecer o equilíbrio entre os Poderes da República e assegurar a retomada do desenvolvimento, a garantia de direitos e as transformações necessárias ao país. Mas justo agora, com o país dividido?
Eis mais um fator de incerteza. Se reformulada em um ambiente de intolerância, vai tender a ser uma Constituição que não reflete a diversidade de pensamentos de uma sociedade, que é o que se espera de uma Constituição democrática, disse Resende.
RISCO?
Andréa Freitas imagina alterações que vão parecer mais sutis, mas que ainda assim podem fazer toda a diferença. O que a Ciência Política tem mostrado é que a gente não tem tido mais casos de golpes claros. O que a gente vê é a degeneração da democracia, usando mecanismos democráticos, aprovando uma legislação que perverte o polo democrático e o próprio sistema. Quando você altera o sistema eleitoral você mantém um partido, ou um político, no poder por muitos anos, por exemplo. Você pode continuar a ter eleições sistemáticas, mas que não são mais democráticas efetivamente porque os processos e instituições vão sendo pervertidos a tal ponto que isso se perde.
Aqueles que não podem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. A frase é de George Santayana, pseudônimo de Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, um filósofo, poeta e ensaísta espanhol a revista Superinteressante checou a origem do aforismo, que segue atual.
Já Albernaz não vê tanto risco, nem em relação a uma espécie de revisionismo histórico, em que parte do passado da política do país, seja recente ou mais remoto, é recontado de forma distorcida ou pulando alguns trechos.
Se o Brasil voltar a crescer, tudo isso desaparece. Vai ficar a questão política entre as elites que querem poder, mas para o povo, não. O povo quer resolução de questões substantivas como inflação, desemprego, segurança, mobilidade, saúde. Querem que torne a vida delas mais agradável. Isso acontecendo, essas outras questões desaparecem, afirmou.
Curiosamente ou não, é neste momento de tantas incertezas sim, essa palavra foi escrita repetidas vezes aqui que pesquisa realizada pelo Datafolha divulgada na última quinta-feira, 4, mostrou que a democracia alcança aprovação recorde no Brasil. Para 69% dos eleitores, o regime democrático é a melhor forma de governo. O índice é o mais alto registrado desde 1989.
INFLUÊNCIAS DAS REDES SOCIAIS
Antes da campanha eleitoral começar, havia outras dúvidas no ar além do resultado do próprio pleito. O que influenciaria o eleitor? A era da força da propaganda de TV chegaria ao fim? As redes sociais dominariam o debate? As pessoas realmente acreditariam em qualquer coisa que recebessem por WhatsApp?
A formação da opinião foi muito por meio das redes sociais, e opiniões cristalizadas. Como a eleição polarizou muito, tem torcida. E a torcida não se importa se é verdade ou não (a informação que recebe), afirma o pós-doutor em Comunicação, Sergio Denicoli. Os argumentos são sempre os mesmos. Ainda que em segmentos diferentes, as pessoas repetem termos. Todas falam as frases que estão circulando na internet, tanto pró ou contra determinado candidato, complementa.
Ele, que monitora as redes, avalia que a movimentação pró-desinformação é uma coisa orquestrada. Claro que com o início do processo eleitoral o cidadão comum também começa a fazer circular isso. Não posso comprovar que partiu das campanhas, mas o impulso inicial não foi espontâneo, frisa.
Já ter o maior tempo de TV não ajudou em nada o candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin. Denicoli avalia que, num eventual segundo turno, a propaganda na televisão possa ser mais decisiva, uma vez que os candidatos terão que ir além de suas próprias torcidas.
E a máquina de fake news não poderia funcionar num eventual governo? É só mandar mensagem falando dos feitos da administração para todo mundo acreditar? Mesmo que o governo abra essa caixa preta da internet e passe a utilizá-la, se isso não se refletir na vida das pessoas, não adianta. Chega no WhatsApp que não tem violência. Você sai de casa é assaltado, conclui Denicoli.