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Rio de Janeiro

Pai e filho são presos por morte de PM em Duque de Caxias

O cabo Adriano Góes Lisboa foi morto durante uma briga de trânsito

Publicado em 

30 out 2018 às 11:50

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 11:50

Sérgio e o filho Keven foram presos pela DHBF Crédito: Reprodução
Pai e filho foram presos, nesta segunda-feira (29), por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) suspeitos de participarem da morte de um PM durante uma briga de trânsito. Sérgio Bento de Medeiros, de 45 anos, e Keven Porto de Medeiros, de 19, tiveram a prisão decretada pela Justiça.
O cabo Adriano Góes Lisboa, de 36 anos, levou pelo menos cinco tiros após de envolver numa batida no último dia 22, em Duque de Caxias. Ele colidiu contra o carro de Sérgio na Rua 12, no bairro Jardim Barro Branco. De acordo com a DHBF, "após buscas incessantes nos endereços dos investigados, os presos se entregaram".
Adriano era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro da Formiga, na Tijuca, Zona Norte da capital. Ele estava na corporação havia nove anos e deixou a esposa.

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