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Brasília

Padre polonês é assassinado no DF após celebrar missa

De acordo com o boletim de ocorrência, o padre teria sido abordado pelo pelo menos quatro homens e obrigado a entregar seus pertences

Publicado em 

22 set 2019 às 17:19

Publicado em 22 de Setembro de 2019 às 17:19

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Padre Kazimerz Wojn, assassinado em Brasília Crédito: Repodução/Tv Globo
Um padre polonês foi assassinado na noite deste sábado (21) em uma igreja na quadra 702 da Asa Norte, região central de Brasília (DF), algum tempo após celebrar a missa. 
O corpo de Kazimierz Wojno, 71, foi encontrado em sua casa, que fica no terreno dos fundos da paróquia, com sinais de estrangulamento. Ele estava com pés e mãos amarrados com arames. 
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Em nota, a secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal disse ter havido latrocínio (matar para roubar), já que a casa estava revirada e alguns pertences foram levados. 
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime correu entre 18h30 e 21h40. Após a missa, o padre teria sido abordado por pelo menos quatro homens e obrigado a entregar seus pertences. 
No momento do crime, o caseiro estava presente e também foi rendido, de acordo com a polícia. Investigadores buscam acesso a câmeras de segurança para tentar identificar os autores. 
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A secretaria de Segurança do DF lamentou o ocorrido, disse que o caso "interrompe um período de dois anos sem esse tipo de delito nessa região da cidade" e que todos os esforços estão sendo feitos para "identificar e prender" os autores. Alguns suspeitos estão sendo ouvidos neste domingo.
Segundo dados da secretaria de Segurança Pública, de janeiro a agosto deste ano, foram registrados três casos a menos de latrocínio que no mesmo período de 2018, em todo o Distrito Federal. Foram 15 neste ano, contra 18 no ano passado. 

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