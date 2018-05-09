Padre é condenado a 33 anos de prisão por estupro de vulnerável

Criança enviou pedido de ajuda ao pai por meio do celular Crédito: Reprodução | Polícia Civil

O padre Marcos Roberto Ferreira, 37 anos, foi condenado a 33 anos, dois meses e seis dias de prisão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável. Os casos foram registrados em maio do ano passado, em Santa Catarina, quando o sacerdote levou cinco crianças e adolescentes para um retiro na cidade de Joinville.

O caso, julgado na última segunda-feira (8) diz respeito a abusos cometidos contra dois menores, de 12 e 13 anos, um deles afilhado do réu. A defesa do padre nega as acusações e diz que ele vai recorrer da decisão.

A Diocese de Joinville se manifestou por meio de nota e informou que Marcos está afastado do ministério sacerdotal desde que as denúncias foram conhecidas, em junho do ano passado. O processo corre em sigilo para preservar as vítimas. O padre também recebeu sentença de dois anos e quatro meses de prisão em regime semiaberto por ter dado bebida alcoólica a crianças e adolescentes.

Marcos está preso desde junho de 2017 em São Francisco do Sul, após a Polícia Civil de Santa Catarina levantar a existência de pelo menos cinco casos de abusos cometidos nas cidades de São Francisco do Sul e Joinville. Em um dos casos, os policiais utilizaram como prova a troca de mensagens entre uma das crianças e os pais. A vítima, de 13 anos e natural de São Francisco do Sul, participava de um retiro em Joinville quando se trancou no banheiro e pediu que os pais fossem buscá-lo com medo dos atos do padre.

Os casos teriam ocorrido na Paróquia Santa Paulina, em São Francisco do Sul, e em retiros religiosos organizados pelo padre. À Polícia, familiares das vítimas relataram que o padre frequentava suas casas e mantinha contato de proximidade com as crianças além do aceitável.

O padre foi removido de paróquia antes de casos virem à tona. Das 15 testemunhas ouvidas durante o inquérito policial, apenas uma delas teria dito que não via maldade na relação do padre com as crianças. Quando os casos vieram à tona, Marcos tinha sido removido havia pouco tempo de São Francisco do Sul para Joinville e, mesmo assim, continuava levando crianças das cidades por onde passou para seus retiros religiosos.