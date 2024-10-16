Pacientes perdem olho após infecção em mutirão de cirurgias de catarata

Francisco Pedro dos Santos Neto, 60, teve de retirar o globo ocular após complicações em uma cirurgia de catarata realizada em Parelhas, no Rio Grande do Norte. O município fica a 245 km de Natal.

Ele foi um dos oito pacientes que precisaram remover o olho ao menos 15 tiveram complicações após um mutirão de cirurgias realizado no fim de setembro.

Maternidade Dr. Graciliano Lordão, em Parelhas, no Rio Grande do Norte, onde as cirurgias foram feitas Crédito: Google Street View /Reprodução/Google Street View

A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do município nesta terça-feira (15). Foram realizadas 20 cirurgias no dia 27 de setembro e 28 no dia 28 de setembro, totalizando 48, na Maternidade Dr. Graciliano Lordão.

Em conversa com a reportagem, Francimar Pedro dos Santos, 31, filho de Francisco, explicou a situação do pai, que aguardava a fila há algum tempo. Segundo ele, para zerar essa fila de espera, houve o mutirão.

De acordo com ele, depois da cirurgia, foi identificado que houve uma infecção por uma bactéria em alguns pacientes e, entre os infectados, alguns, como Francisco, tiveram de tirar o globo ocular para que não houvesse prejuízo ao olho sadio ou até mesmo ao cérebro.

"É algo muito assustador. Temos um familiar sem um olho agora. É algo inexplicável. É uma dor que afeta toda família. Mexe com o psicológico, a saúde mental. Foi um momento de choque, de desespero, e que coube a nós [os cuidadores] contar aos pacientes", disse.

Francimar lembra que houve um tratamento para tentar matar a bactéria, com três aplicações de fármacos no olho, e que Francisco recebeu alta no dia 5 de outubro, acreditando que tinha resolvido o problema. Pouco tempo depois, a família resolveu levá-lo a um hospital particular e foi constatada a necessidade da remoção do olho.

Ele foi levado ao Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, e passou cerca de três horas em cirurgia. No momento, Francimar está em casa e aguarda para ver o que será feito em relação ao problema.

"É revoltante ver meu pai sem um olho, por tudo o que passou. Era uma felicidade para ele fazer essa cirurgia e agora teve que arrancar o olho. Embora tenhamos apoio, como compras de medicamento e que arquem com consultas, é um momento muito doloroso", complementou.

Questionada, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte afirmou que abriu procedimento de acompanhamento do caso no dia 4 de outubro, mas que ele ainda está em fase de levantamento de informações.

A Prefeitura de Parelhas confirmou os números de pacientes afetados. "Lamentavelmente, 15 pacientes apresentaram sintomas de endoftalmite, uma infecção ocular causada pela bactéria Enterobacter cloacae", disse em nota.

De acordo com a prefeitura, do total de pacientes infectados, oito perderam o globo ocular, quatro efetivaram o procedimento de vitrectomia remoção do vítreo, um fluído gelatinoso e transparente que preenche o globo ocular, e três fazem acompanhamento em casa, com mais de 80% do quadro solucionado, mas ainda não conseguem enxergar.

O município afirmou que as cirurgias foram realizadas dentro da legalidade e que está arcando com todos os atendimentos e procedimentos médicos necessários aos pacientes afetados. Informou ainda que abriu inquérito civil público e começou a ouvir as pessoas envolvidas no caso nesta terça-feira (15).

Além disso, serão realizados testes pelo Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) para determinar onde ocorreu a contaminação. "A investigação abrangerá a água utilizada, o centro cirúrgico, o processo de esterilização e outros possíveis fatores, conforme solicitado pela Suvisa (Superintendência de Vigilância Sanitária)", que já realizou vistoria técnica.

A empresa Oculare Oftalmologia Avançada LTDA, contratada para realizar as cirurgias, afirmou que o mutirão foi conduzido por "oftalmologista experiente, tendo seguido os protocolos médicos e de segurança exigidos".

"Assim que os primeiros casos de complicações foram relatados, a equipe médica prontamente reavaliou todos os pacientes e tomou as medidas necessárias para o tratamento imediato, disponibilizando serviço médico especializado em tempo integral", disse em nota.