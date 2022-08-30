Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Paciente que acusa cirurgião de cárcere privado em hospital recebe alta
Rio de Janeiro

Paciente que acusa cirurgião de cárcere privado em hospital recebe alta

Ao menos 30 mulheres fizeram denúncias contra Bolívar Guerrero Silva, que está preso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 ago 2022 às 21:10

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 21:10

RIO DE JANEIRO - Depois de quase três meses internada por complicações decorrentes de uma cirurgia plástica, Daiana Chaves Cavalcanti, 35, recebeu alta do Hospital Federal de Bonsucesso, zona norte do Rio, nesta segunda (29). Ela acusou o médico equatoriano Bolívar Guerrero Silva, 63, de cárcere privado, após realizar um procedimento de abdominoplastia com o cirurgião em uma clínica particular de Duque de Caxias.
Guerrero está preso desde o dia 18 de julho. O Ministério Público denunciou no último dia (18) o cirurgião plástico e a técnica de enfermagem Kellen Cristina de Queiroz dos Santos, que trabalhavam juntos no Hospital Santa Branca, em Duque de Caxias, sob suspeita de tentativa de homicídio qualificado contra a paciente.
O cirurgião Bolívar Guerrero Silva, preso na segunda-feira (18) por suspeita de cárcere privado.
O cirurgião Bolívar Guerrero Silva, preso na segunda-feira (18) por suspeita de cárcere privado. Crédito: Reprodução/TV Globo
A reportagem não conseguiu contato com a defesa do médico sobre a acusação de tentativa de homicídio. Em outras ocasiões, ele negou o cárcere e disse que não liberou a paciente porque ela não tinha assinado um termo de responsabilidade.
Já o advogado Renato Darlan, que já representou o cirurgião no processo e hoje atua somente na defesa de Kellen, afirmou anteriormente que não há irregularidades na conduta dela nem elementos para a denúncia contra ela.
Desde a divulgação do caso, mais de 30 mulheres foram à Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias (Deam-Caxias) para denunciar o médico.
O médico realizou cirurgias plásticas para fins estéticos no abdômen, nas costas e nas nádegas de Cavalcanti. Os procedimentos resultaram em complicações, e Cavalcanti voltou ao Hospital Santa Branca com dores e inflamações.
Ela foi submetida a uma nova abdominoplastia, mesmo com o quadro médico debilitado, e permaneceu internada contra a própria vontade, segundo a família, porque Silva não a liberava. Enquanto isso feridas não cicatrizadas foram se agravando, a ponto de necrosar.

Veja Também

Mulher que acusa médico de cárcere foi operada 4 vezes devido a necroses

Cavalcanti foi resgatada pela polícia e transferida para o Hospital Federal de Bonsucesso, onde ficou internada por 38 dias. Após a alta desta segunda (29), a recuperação continuará em casa.
"Estou feliz por ter alta, mas ainda com receio por ter feridas abertas", afirmou a paciente à imprensa, na saída do hospital. "Vou voltar mais vezes ao hospital para avaliar como vai estar a recuperação. Não foi uma alta totalmente, porque tenho que fazer muitos procedimentos. Mas só de me liberarem e terem deixado eu ficar com meu filho, minha família, para mim está sendo uma alegria imensa. Vou ver meu filho depois de quatro meses."

LEIA MAIS 

Ex-pacientes de cirurgião suspeito de cárcere relatam deformação e sequelas

Médico é preso no Rio suspeito de manter paciente em cárcere privado

Polícia investiga ações de anestesista preso em mais de 30 partos

Médico anestesista é preso por estupro de paciente durante cesárea no RJ

Ministério Público denuncia anestesista por estupro de vulnerável

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente foge com viatura da PM durante abordagem em Aracruz
Imagem de destaque
7 receitas práticas com frango para a Páscoa
Imagem de destaque
Homem morre após confronto com a PM em Viana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados