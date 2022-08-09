Paciente diz ter sido vítima de abuso sexual após cirurgia em hospital de BH

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 38 anos afirma ter sido vítima de abuso sexual durante cirurgia realizada na tarde desta segunda-feira (8) no Hospital Mater Dei, da rede particular na região centro-sul de Belo Horizonte.

A queixa consta em boletim de ocorrência registrado na Polícia Militar, que foi acionada pelo marido. A Polícia Civil abriu investigação e esteve no hospital para colher material que será levado para exames.

O marido afirmou à PM que, ao chegar ao quarto depois de ficar na sala de recuperação, sua mulher precisou urinar. Os dois notaram, no recipiente hospitalar, uma secreção que teria saído junto com a urina e que eles acreditam ser esperma.

O marido se dirigiu à chefia de enfermagem e disse que sua mulher havia sido estuprada. O casal afirmou aos policiais que, depois de o marido fazer a denúncia, não houve o acionamento de um ginecologista.

O cirurgião e o anestesista afirmaram à PM que a cirurgia correu como planejado e que em momento algum a paciente ficou sozinha ou acompanhada por apenas um homem.

Disseram ainda que a sala de recuperação e os corredores do bloco cirúrgico têm câmeras de segurança e que as imagens estão à disposição das autoridades.

Em nota, o hospital afirmou que presta o auxílio necessário à paciente e sua família e que aguarda o resultado da perícia da Polícia Civil.

Em julho, um médico anestesista foi preso em flagrante depois que funcionários do Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti (RJ), o filmaram colocando o pênis na boca de uma paciente desacordada durante uma cesárea.