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Sucessão

Pacheco diz que é muito cedo para discutir sucessão no Senado

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta segunda-feira, 25, ser muito cedo para se discutir a sucessão na presidência da Casa.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 set 2023 às 14:22

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 14:22

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta segunda-feira, 25, ser muito cedo para se discutir a sucessão na presidência da Casa, mas admitiu a jornalistas que o nome do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) é opção à altura do cargo.
"Acho muito cedo para discutir sucessão no Senado, é preciso dar tempo ao tempo. Essas escolhas dependem muito do contexto, dos partidos políticos, das lideranças políticas, não é uma decisão pura e simples do presidente do Senado. No momento certo isso vai ser discutido, mas não é o momento ainda", disse Pacheco.
Ao ser indagado sobre Alcolumbre, Pacheco disse tratar-se de um "grande senador, com todos os predicados para ser presidente do Senado". "Alcolumbre é um grande senador. Ele foi reeleito agora pelo estado do Amapá, e eu considero que foi um grande presidente do Senado. Obviamente tem todos os predicados para ser presidente do Senado, assim como outros senadores e senadoras que, obviamente desejando, têm também esses mesmo predicados", afirmou.

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