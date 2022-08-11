Pacheco diz que Congresso não aceitará retrocessos e fala em apoio irrestrito à liberdade de expressão

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - No dia da leitura das cartas em defesa da democracia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que o Congresso Nacional será "o guardião da democracia" e que não aceitará retrocessos.

O senador mineiro não citou especificamente as cartas em defesa da democracia, mas disse que a solução para os problemas do país passa pelo apoio irrestrito às manifestações pacíficas e à liberdade de expressão.

"O Congresso Nacional sempre será o guardião da democracia e não aceitará qualquer movimento que signifique retrocesso e autoritarismo", escreveu em rede social.

"Não há a menor dúvida que a solução para os problemas do país passa necessariamente pela presença do Estado de Direito, pelo respeito às instituições e apoio irrestrito às manifestações pacíficas, à liberdade de expressão e ao processo eleitoral. Desenvolvimento, bem-estar e justiça só prosperam em ambiente de livre pensamento, base da verdadeira pátria livre e soberana", completou.