Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Pacheco diz que Congresso não aceitará retrocessos e fala em apoio irrestrito à liberdade de expressão
Folha de São Paulo

Pacheco diz que Congresso não aceitará retrocessos e fala em apoio irrestrito à liberdade de expressão

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - No dia da leitura das cartas em defesa da democracia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que o Congresso Nacional será "o...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 10:47

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 10:47

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - No dia da leitura das cartas em defesa da democracia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que o Congresso Nacional será "o guardião da democracia" e que não aceitará retrocessos.
O senador mineiro não citou especificamente as cartas em defesa da democracia, mas disse que a solução para os problemas do país passa pelo apoio irrestrito às manifestações pacíficas e à liberdade de expressão.
"O Congresso Nacional sempre será o guardião da democracia e não aceitará qualquer movimento que signifique retrocesso e autoritarismo", escreveu em rede social.
"Não há a menor dúvida que a solução para os problemas do país passa necessariamente pela presença do Estado de Direito, pelo respeito às instituições e apoio irrestrito às manifestações pacíficas, à liberdade de expressão e ao processo eleitoral. Desenvolvimento, bem-estar e justiça só prosperam em ambiente de livre pensamento, base da verdadeira pátria livre e soberana", completou.
O presidente do Senado acompanhou o evento de leitura de cartas em defesa da democracia da residência oficial da Casa, enquanto realizava despachos burocráticos acompanhado de dois assessores próximos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bolo de chocolate fofinho
Bolo de chocolate fofinho: confira receita passo a passo
Imagem de destaque
Consórcio imobiliário já responde por maioria das contratações da modalidade em 2025
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 06 a 12 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados