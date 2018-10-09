Os votos para presidente do Brasil nas unidades prisionais do ES

Crédito: TRE-SC | Arquivo

Espírito Santo no 1º turno das eleições mostram que o candidato à Presidência da República pelo PT, Fernando Haddad, foi o escolhido pela maioria dos eleitores. Dos 935 votos válidos, Haddad obteve 536, quase três vezes mais que o segundo colocado nas zonas eleitorais das prisões, Jair Bolsonaro (PSL), que garantiu 191 votos. Além dos presos provisórios e adolescentes internados, são considerados os votos de mesários e servidores das unidades no dia do pleito, ocorrido no último domingo (7). Dados sobre a votação nas unidades prisionais dono 1º turno das eleições mostram que o candidato à Presidência da República pelo, foi o escolhido pela maioria dos eleitores. Dos 935 votos válidos, Haddad obteve 536, quase três vezes mais que o segundo colocado nas zonas eleitorais das prisões,), que garantiu 191 votos. Além dos presos provisórios e adolescentes internados, são considerados os votos de mesários e servidores das unidades no dia do pleito, ocorrido no último domingo (7).

O voto de detidos no sistema prisional é garantido pela Constituição Federal, no artigo 15, inciso III. São impedidos de exercer o direito do voto apenas os presos que tiverem contra si a condenação criminal transitada em julgado.

APTOS X VOTANTES x VOTOS VÁLIDOS

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), 1.414 pessoas estavam aptas para votar nas unidades prisionais do Estado, entre detentos provisórios, adolescentes em medida socioeducativa, mesários e servidores de plantão. Deste total, 1.031 compareceram às seções eleitorais distribuídas em 18 unidades de detenção no Estado. De acordo com dados dodo Espírito Santo (TRE-ES), 1.414 pessoas estavam aptas para votar nas unidades prisionais do Estado, entre detentos provisórios, adolescentes em medida socioeducativa, mesários e servidores de plantão. Deste total, 1.031 compareceram às seções eleitorais distribuídas em 18 unidades de detenção no Estado.

MAIOR SEÇÃO ELEITORAL DAS UNIDADES PRISIONAIS

No Centro de Detenção Provisória de Aracruz, onde foi registrado o maior número absoluto de eleitores (92) entre as unidades prisionais do Estado, Fernando Haddad (PT) obteve 67,7% dos votos válidos contra 11,11% da candidata Marina Silva (Rede), segunda colocada. No terceiro lugar empataram Geraldo Alckmin (PSDB) e Jair Bolsonaro (PSL), com 6,67% dos votos válidos cada.

A VOTAÇÃO ENTRE ADOLESCENTES INTERNADOS NO ES

Linhares (Iases - Complexo Norte), Cachoeiro de Itapemirim (Iases - Complexo Sul) e Cariacica (Unis, Unip 1, Unip 2 e Tucum). Dos 454 menores de 18 anos que estão internados em unidades de recuperação no Estado e aptos a votar, pouco mais da metade compareceu às seções eleitorais: 248 (54,62%). Eles estão distribuídos nas unidades de(Iases - Complexo Norte),(Iases - Complexo Sul) e(Unis, Unip 1, Unip 2 e Tucum).

Dos que compareceram às seções (247) para votação, 12,5% (31) votaram nulo ou branco. Considerando, portanto, apenas os votos válidos nas unidades de detenção de adolescentes do Estado, o candidato Fernando Haddad (PT) obteve a preferência, com 53,7% contra 34,25% dos votos obtidos por Jair Bolsonaro (PSL).

REALIDADE DIFERENTE NA UNIDADE DE MENORES MAIS POLÊMICA DO ES

Iases), em Linhares, está em evidência desde agosto deste ano, quando uma decisão inédita do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o limite de superlotação em 119% na unidade. Em decorrência da ordem, 261 menores infratores em recuperação tiveram soltura antecipada em setembro, abrindo uma ampla discussão sobre o tema, envolvendo responsabilidades e reflexos no Estado. O Complexo Norte do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (), em Linhares, está em evidência desde agosto deste ano, quando uma decisão inédita do Supremo Tribunal Federal () determinou o limite de superlotação em 119% na unidade. Em decorrência da ordem, 261 menores infratores em recuperação tiveram soltura antecipada em setembro, abrindo uma ampla discussão sobre o tema, envolvendo responsabilidades e reflexos no Estado.

É nesta mesma unidade que os dados do TRE-ES mostram uma realidade bem diferente dos demais complexos que abrigam menores infratores, considerando os quesitos abstenção e decisão por quem deve ser o próximo presidente do Brasil.

RAIO-X DO IASES LINHARES

Dos 204 eleitores aptos a votar na unidade, apenas 49 compareceram à seção eleitoral. Uma abstenção mais que expressiva: 24,01%. Esse índice é até mesmo superior ao registrado no país neste 1º turno das Eleições 2018 (20,3%), que, por si só, é o maior percentual já registrado desde 1998.

Dos poucos que compareceram à seção eleitoral, 11,36% votaram nulo ou branco. Considerando, portanto, apenas os votos válidos nesta unidade (44), o candidato mais votado foi Jair Bolsonaro (PSL) com 47,72% contra 43,18% de Fernando Haddad (PT). O Iases de Linhares foi o único entre as demais unidades de detenção de menores que teve Bolsonaro como preferido na corrida à Presidência da República.

LOCAIS DE VOTAÇÃO