Os erros e acertos dos candidatos no debate da CBN/Gazeta

Durante o debate CBN/Gazeta, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (4), candidatos ao governo do Estado apresentaram dados verdadeiros, discutíveis, falsos e exagerados.

Gazeta Online checou as declarações dos candidatos André Moreira (PSOL), Aridelmo Teixeira (PTB), Carlos Manato (PSL), Jackeline Rocha (PT), Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (Podemos). Confira o resultado do "fact-checking":

Candidatos ao governo do Estado durante o debate CBN/Gazeta Crédito: Fernando Madeira

RENATO CASAGRANDE (PSB)

Sempre aplicamos mais do que os 25%, chegando a 28%, 29%, chegando a quase 30% dos recursos, das nossas receitas na área de educação. As nossas contas, nos quatro anos, foram aprovadas em unanimidade pelos conselheiros, pelos auditores

Nos quatro anos do governo Casagrande (2011-2014), foram destinados em média 29,2% da receita tributária líquida do Estado para a educação. Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária , retirados do site da Sefaz, revelam que em 2011, 29,85% dos recursos foram para o ensino; em 2012, foram 28,79%; em 2013, 28,66%; em 2014, 29,55%.

Diante desses dados, consideramos a informação de Renato Casagrande verdadeira, mas a Resolução 238/2012 , do Tribunal de Contas do Estado (TCES), permite o governo incluir despesas com a previdência de servidores da área do ensino como investimento na área de educação.

Ministério Público de Contas do Estado (MPC-ES), em pedido para ser parte dessa ADI, traz os dados sobre os percentuais investidos em educação ao desconsiderar os gastos com a Previdência. De acordo com o documento, foram aplicados 24,26% em 2011; 23,20% em 2012; 22,78% em 2013; 23,59% em 2014. , em pedido para ser parte dessa ADI, traz os dados sobre os percentuais investidos em educação ao desconsiderar os gastos com a Previdência. De acordo com o documento, foram aplicados 24,26% em 2011; 23,20% em 2012; 22,78% em 2013; 23,59% em 2014.

Por conta da divergência dos dados, consideramos a declaração discutível.

Em nota, a assessoria de imprensa de Casagrande disse que o ex-governador seguiu exatamente o que determina a resolução do TCES e o pedido do MP de Contas não foi acatado pelo órgão ainda pelo STF. "Independente do resultado do julgamento (STF), cabe ressaltar que nossa gestão agiu com base na posição do TCES, que é quem aprecia e julga nossas prestações de contas. Todas elas, inclusive, aprovadas à unanimidade pela área técnica do órgão e pelo plenário. Essa é uma questão que deve ser resolvida pelo STF e TCES", disse a nota.

Com relação à transparência, nós assumimos o governo em 2011/2014 e entregamos o Estado mais transparente do Brasil, segundo a ONG Contas abertas





verdadeira. Índice de Transparência , criado pela ONG Contas Abertas, em 2014, definiu o Espírito Santo como o mais transparente do país. O ranking, na época, em sua terceira edição, levou em consideração o conteúdo, a série histórica e frequência de atualização, além da usabilidade do Portal da Transparência. Diante dessas informações, consideramos a declaração

Em 2011, assumimos com o 1º lugar em feminicídio. Deixamos com o 4º lugar. É um resultado pequeno, mas que mostra o caminho que estamos seguindo. Assumimos com a 2ª maior taxa de homicídios, de forma geral, no Brasil, só perdendo para Alagoas. Entregamos em 8º lugar

Os dados do Atlas da Violência de 2018, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), apontam que, no Espírito Santo, havia 8,64 mulheres assassinadas para cada grupo de 100 mil habitantes, em 2011, o que colocava o Estado em primeiro lugar em feminicídio no país. Em 2014, a taxa foi reduzida para 6,99, abaixo de Roraima (9,53), Goiás (8,74) e Alagoas (7,27). Nos homicídios em gera l, o Espírito Santo ocupava a segunda posição, com taxa de 47,14 por 100 mil habitantes, atrás de Alagoas, que registrava 71,39. Em 2014, a taxa passou para 41,42 e outros sete estados estavam à frente no ranking de assassinatos. Com essas informações, classificamos a afirmação do candidato verdadeira.

ROSE DE FREITAS (PODEMOS)

A primeira PPI que nós estamos trazendo vai gerar mais de 3 mil empregos na Barra do Riacho

A senadora Rose de Freitas afirma ser uma das responsáveis em trabalhar pela concessão do terminal de Barra do Riacho para a iniciativa privada.

Em abril de 2017, o governo federal anunciou o interesse de privatizar os portos da Codesa . Na ocasião, a diretoria da Companhias Docas do Espírito Santo informou que, no entanto, o projeto em discussão com o Programa de Parceria de Investimentos (PPI) seria para criar um modelo de concessão ou arrendamento para usar 100% de recursos privados na exploração da área.

verdadeira. Reportagem publicada pelo Gazeta Online , em agosto do ano passado, afirma que Rose de Freitas era uma das articuladoras do projeto, algo confirmado pelo ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, em entrevista publicada nessa matéria. Diante disso, consideramos a informação de Rose

Esses sinais (greve da PM) já haviam sido dados desde 2013, exaustão, falta de salário

verdadeira. Nas investigações sobre a greve da Polícia Militar realizada em fevereiro de 2017, o Ministério Público Federal (MPF) descobriu que a ideia de utilizar familiares para interdição de acesso às unidades da PM e do Corpo de Bombeiros já havia sido praticada em outubro de 2013, no Sul do Estado. O fato foi relatado em reportagem de Gazeta Online , no dia 29 de agosto. Assim, consideramos a declaração da candidata

JACKELINE ROCHA (PT)

O presidente Lula adiantou royalties aqui para o Estado do Espírito Santo

Em maio de 2003, o Estado assinou protocolo com o governo federal para receber R$ 355 milhões como antecipação pelos royalties de quatro anos dos povos que estavam em exploração naquela época.

Reportagens feitas no período mostram que foram meses de negociação do então governador Paulo Hartung com o ex-presidente Lula. Os recursos foram usados para quitar salários e colocar as contas do Espírito Santo em dia. do então governador Paulo Hartung com o ex-presidente Lula. Os recursos foram usados para quitar salários e colocar as contas do Espírito Santo em dia.

A declaração de Jackeline, portanto, é verdadeira.

No Estado do Espírito Santo temos 204 mil jovens que não trabalham e não estudam. Fora isso, 40 mil que praticamente deixaram de procurar

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) na área de Educação, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que, em 2017, havia 204 mil jovens, na faixa de 15 a 29 anos, sem trabalhar e sem estudar.

A Pnad do primeiro trimestre deste ano mostrou que 41 mil trabalhadores deixaram de procurar emprego por desalento, quando há perda da esperança de encontrar uma vaga de trabalho.

Assim, consideramos a informação da candidata verdadeira.

CARLOS MANATO (PSL)

Fecharam (governo Casagrande) mais escolas do que no governo Paulo Hartung

O candidato Carlos Manato afirma que no governo Casagrande mais escolas foram fechadas do que no segundo governo de Paulo Hartung.

reportagem do Gazeta Online Microdados do Inep, conforme, mostram que 22 instituições foram paralisadas ou extintas entre 2011 e 2014, quando Renato Casagrande era governador. Já entre 2015 e 2018, período de Paulo Hartung, 27 escolas foram paralisadas ou extintas.

Diante disso, consideramos a informação de Manato falsa.

Segundo o deputado, ele também considerou como escolas fechadas as unidades de ensino que foram municipalizadas por Casagrande.

O que acontece é que quando as senhoras foram participar desse movimento, que começou lá em Feu Rosa, com elas, na minha concepção, que eu tenho provas disso, elas ficaram com medo dos maridos delas morrerem porque não tinha condições de proteção









Segundo o candidato, o movimento grevista da Polícia Militar, em fevereiro do ano passado, começou com mulheres de PMs, em Feu Rosa. Apesar do primeiro ponto de protesto realmente ter sido no bairro, o Ministério Público Federal, que investiga quem estava por trás da greve, discorda da visão de Manato.

Procuradoria da República no Espírito Santo ajuizou , em agosto deste ano, ação civil pública contra quatro associações de militares. O órgão acusa as organizações de terem usado familiares de PMs e bombeiros para bloquear os portões das unidades de polícia.

Em depoimentos prestados ao Ministério Público Estadual, no inquérito civil público nº 2017.0005.4585-58, os participantes do movimento paredista afirmaram que as associações, durante a greve, forneciam barracas, água, alimentação, além de apoio logístico aos manifestantes.

Reportagem publicada em 3 de dezembro de 2017 , em A GAZETA, revelou também que as tendas usadas em frente a um dos batalhões fechados pelos parentes dos militares foram pagas por uma associação de militares. A matéria se baseou em inquérito conduzido pela 26ª Promotoria Cível de Vitória.

Diante das investigações que apontam as associações como organizadoras da paralisação da PM, consideramos que a declaração do Manato é discutível.

Procurado, o candidato disse não confiar nos apontamentos do Ministério Público. Eu prefiro ficar com a apuração que eu fiz. Tive contato com as mulheres depois da greve. Elas me explicaram como começou o movimento. Eu prefiro acreditar nelas.

Pelos dados que nós temos, mais ou menos 50% das pessoas eram pessoas que não tinham passagem





metade dos que foram assassinados durante a greve não respondia por crimes. Dos 192 nomes identificados pela reportagem de A GAZETA, na época em que a paralisação completou seis meses, 51,1% não tinham processos na Justiça. Portanto, a declaração do candidato foi considerada verdadeira. Levantamentos feitos junto à Justiça indicam quedurante a greve não respondia por crimes. Dos 192 nomes identificados pela reportagem de A GAZETA, na época em que a paralisação completou seis meses, 51,1% não tinham processos na Justiça. Portanto, a declaração do candidato foi considerada

No entanto, em entrevista à TV Gazeta, Manato havia afirmado que 90% das pessoas mortas eram bandidas. Na época, ao ser informado da checagem , o deputado disse que não tinha conhecimento do levantamento feito pelo jornal, e que usava como referência números apresentados, extraoficialmente, durante audiências na Câmara Federal sobre a greve.

O governo atual fez a Escola Viva, que está no PNE, o PNE é claro. Até 2025 tem que ter 50% de escolas de tempo integral

verdadeira. Plano Nacional de Educação (PNE) estabeleceu, entre outras metas, aumentar a oferta de escolas em tempo integral no país, chegando a pelo menos 50%, até 2024. No Espírito Santo, o Plano Estadual de Educação (PEE), formulado a partir do PNE, prevê que essa meta seja alcançada em 2025. No ano de 2016, o percentual de escolas públicas com matrículas em tempo integral no Estado era de 40,11%. Assim, a declaração do candidato é

ANDRÉ MOREIRA (PSOL)

Há uma ação de inconstitucionalidade, número dela é 5.691, que contesta justamente a resolução do TCE 238/2012, na qual você se baseia para dizer que fez gastos corretos na educação, que foi transferir dinheiro do MDE, de sala de aula, para pagar a conta do déficit previdenciário. Essa ADI tem também como amicus curiae o Ministério Público de Contas que diz que não só foi errado como diz também que tem 3 bilhões e 900 milhões para serem devolvidos para a educação do Espírito Santo

Ministério Público de Contas apresenta os valores da educação que supostamente foram usados para pagar a Previdência dos servidores do magistério. No pedido para fazer parte da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5691, oque supostamente foram usados para pagar a Previdência dos servidores do magistério.

Segundo o documento, entre 2010 e 2016, R$ 3,336 bilhões foram retirados do ensino para liquidar as despesas previdenciárias. Para o exercício de 2017, o órgão calculava mais de R$ 620 mil retirados da educação para cobrir aposentadorias e pensões. Ao todo, de acordo com o órgão é que R$ 3,9 bilhões dos recursos das Ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) foram usados indevidamente.

Assim, a declaração do candidato foi considerada verdadeira.

Hoje, já se tem 28% de déficit do salário dos servidores





Ao falar em déficit de salários, André Moreira quis apresentar a defasagem salarial dos servidores em relação à inflação.

No intervalo entre uma correção salarial e outra, a inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), acumulou 27,28%, segundo Calculadora do Cidadão, do Banco Central . É possível dizer, por exemplo, que um valor de R$ 100, em abril de 2014, passou a equivaler a R$ 127,28 em março deste ano.

Se uma pessoa tivesse, por exemplo, guardado uma nota de R$ 100 em casa por todo esse período, ela teria perdido R$ 27,28 com a desvalorização do dinheiro.

Diante da perda de valor da moeda no período, consideramos a declaração de André Moreira verdadeira.

Reposição salarial não está no limite da LRF. É uma das exceções que a própria lei diz





O servidor DT, nós temos 40% de DTs hoje no Estado do Espírito Santo. Esse servidor já recebe o salário básico inicial do servidor de carreira. Então isso é só uma questão de responsabilidade com o princípio do concurso público para acesso ao serviço público

exagerada. A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) aponta que hoje 18.785 pessoas compõem os quadros do governo em Designação Temporária (DT). Eles representavam 36, 6% do universo de 51.221 servidores ativos em agosto de 2018. No Portal da Transparência , também é possível fazer o levantamento. Informado da checagem, uma vez que indicou um percentual maior de contratos temporários, o candidato disse que, na época em que fez a consulta, o índice era mesmo de 40%, e "acha bom que reduziu um pouco". Diante da diferença registrada, consideramos a declaração do candidato

ARIDELMO TEIXEIRA (PTB)

Se for olhar o exemplo da educação, de quem já fez isso, ser avaliado com 60% de ruim ou péssimo depois de quase 3 anos de governo, é creditado a essa fórmula política de juntar 5 mil pessoas em sua campanha, depois ter que empregá-las sem menor capacidade

Ao falar sobre a qualidade do ensino no governo Casagrande, Aridelmo diz que o ex-governador foi mal avaliado em 2013.

O candidato usou pesquisa do Instituto Futura, publicada em novembro de 2013, para falar a percepção da população sobre alguns serviços públicos.

O levantamento mostrava, porém, que 35,2% dos entrevistados consideravam a educação pública ruim e péssima. Dado diferente do passado por Aridelmo. Por isso, consideramos a declaração falsa.

Procurada, a assessoria de imprensa de Aridelmo disse que ele se referia à saúde ao citar os 60% não a educação.

De acordo com o estudo, 60,4% dos entrevistados consideravam o serviço de saúde péssimo e ruim.

Diz (Casagrande) que o Ideb caiu por reprovação, e não é. O Ideb caiu por aprendizado em Matemática e Português, conforme foi comprovado pelo Inep