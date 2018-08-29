Os erros e acertos de Rose de Freitas na sabatina da CBN

Crédito: CBN

entrevista à Rádio CBN Vitória, na manhã desta terça-feira (28). Candidata ao governo do Estado, Rose de Freitas (Podemos) acertou, mas também cometeu erros em suas declarações durante, na manhã desta terça-feira (28).

A partir de um trabalho de checagem, o Gazeta Online analisou o discurso da senadora e verificou que ela não apresentou dados verdadeiros sobre o seu suplente no Senado, Luiz Pastore.

Em crítica à postura do governo estadual durante a greve da Polícia Militar, Rose disse que o salário dos militares, em referência aos soldados, é o menor do país. Levantamento da Associação Nacional das Entidades Representativas dos Militares Brasileiros (Anermb) mostra que a afirmação é correta.

Para cada checagem é atribuído um dos sete selos a seguir:

Verdadeiro: quando a declaração ou informação corresponder aos fatos e aos dados;

Verdadeiro, mas: quando a informação for verdadeira, mas um complemento for fundamental para a formação de juízo de valor por parte do leitor;

não se sustenta: quando não houver dados conhecidos que comprovem a informação ou declaração;

Contraditório: quando a informação ou declaração for de encontro a outra também confiável;

Discutível: quando a veracidade depender da metodologia utilizada;

Exagerado: quando a informação seguir uma linha coerente, mas for exagerada;

Falso: quando a informação ou declaração não corresponder aos fatos ou aos dados públicos.

AS DECLARAÇÕES

Fizeram um corte enorme no orçamento federal e eu disse: Meu Estado não tem uma maternidade. Tem leitos materno-infantis, mas não tem uma maternidade

Não há um hospital voltado exclusivamente à atenção materna na rede estadual. No entanto, o Estado conta com o Hospital Infantil e Maternidade de Vila Velha (Himaba), com 36 leitos maternos. Por isso, consideramos a informação da candidata verdadeira, mas é preciso considerar que outras unidades fazem o atendimento a gestantes, inclusive para realização de partos de alto risco. O serviço é oferecido com estrutura de maternidade, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em unidades na Grande Vitória, Norte e Sul do Estado.

... o menor salário do país e, inevitavelmente, isso acabaria como acabou Ao falar sobre o soldado da PM na greve de fevereiro de 2017

verdadeiro. Até novembro de 2016, o Espírito Santo estava em penúltimo lugar no ranking, com uma remuneração de R$ 2.632,27. Passou para a pior situação após os policiais da Paraíba incorporarem uma gratificação. Segundo a Associação Nacional das Entidades Representativas dos Militares Brasileiros (Anermb), em entrevista à Agência Lupa, em fevereiro de 2017, o salário do soldado era R$ 2.646,12 em dezembro de 2016, o menor do país na época. O dado informado pela senadora é. Até novembro de 2016, o Espírito Santo estava em penúltimo lugar no ranking, com uma remuneração de R$ 2.632,27. Passou para a pior situação após os policiais da Paraíba incorporarem uma gratificação.

O site G1 também fez um levantamento, à época, e constatou que o salário era o mais baixo . A reportagem coloca os vencimentos do soldado da PM capixaba na última colocação. O valor informado pela matéria era de R$ 2.646,12.

Segundo a assessoria de imprensa da candidata, Rose se referia ao salário do soldado praticado no período da greve da polícia militar e para fazer a afirmação, ela usou levantamento sobre as remunerações dos praças realizado pelo G1, no ano passado, com todos os governos estaduais.

(...) só ao longo dos últimos oito anos, trouxemos mais de R$ 3 bilhões para o Estado Falando dela mesma na primeira pessoa do plural

O dado é da própria equipe. A assessoria da candidata explicou que foram considerados todos os valores pleiteados por ela para obras, inclusive aqueles sem qualquer relação com as emendas parlamentares. Foram considerados até mesmo R$ 523,5 milhões para a reforma do Aeroporto de Vitória e outros R$ 118,8 milhões para a dragagem do porto. Esses são valores totais estimados para as respectivas obras, realizadas pelo governo federal.

Nos cálculos da senadora também entram os recursos usados para a construções de escolas técnicas, por exemplo. Como não é possível creditar a realização de todas essas obras, bem como a disponibilidade de todos os recursos necessários, à atuação de uma única parlamentar, já que aeroporto, porto, escolas técnicas e hospitais são demandas de várias autoridades, de várias instâncias, ainda que com níveis diferentes de comprometimento, consideramos que a declaração da candidata não se sustenta.

Apresentada à conclusão da checagem, a senadora não concordou com ela. Destacou que foi fundamental, como presidente da Comissão de Orçamento, em 2015, para garantir os recursos para o aeroporto. Mas reconheceu que, assim como com relação ao porto, lógico que contou com o apoio de bancada, ministérios e governador.

Quando ele substituiu Camata, todas as iniciativas de lei e os projetos dele foram relativos a economia do nosso Estado. Não fora daqui

Luiz Pastore, quando assumiu como senador entre 2002 e 2003, apresentou dois projetos de lei, segundo a página de atividade legislativa do Senado . Nenhuma das proposições previa benefícios à economia do Espírito Santo, por isso consideramos a declaração da candidata falsa.

Uma das propostas pretendia estimular a participação de artistas plásticos locais e regionais, nas atividades voltadas aos alunos do ensino básico, em escolas sem fins lucrativos. A outra iniciativa tinha a intenção de disciplinar a concessão de incentivos fiscais à cultura.

Outra atividade de Pastore como parlamentar foi enviar um requerimento à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Ele solicitou informações sobre os critérios adotados para elaboração de índices de reajuste e os indicadores utilizados para composição de preços das tarifas praticadas pelas concessionárias.

O FACT-CHECKING

No fact-checking (expressão em inglês para checagem de discurso), a proposta é dar oportunidade para que os eleitores tomem decisões com base em informações certas e para que os candidatos sejam precisos em suas afirmações.

A reportagem verifica dados estatísticos, documentos históricos e comparações. Não são checadas opiniões, conceitos abertos ou tendências  coisas que ainda não se consolidaram em fontes conhecidas.

O discurso da primeiro candidata sabatinada na CBN, Jackeline Rocha (PT), também foi checado