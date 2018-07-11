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Hartung fora da eleição

Oposição quer tentar atrair partidos para apoiar Casagrande

Políticos apostam na chegada de novas siglas para compor aliança com o pré-candidato socialista ao governo do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 02:10

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 02:10

Em entrevista coletiva, Renato Casagrande anuncia pré-candidatura ao governo Crédito: Vitor Jubini
O deputado federal Paulo Foletto (PSB) não descarta a chegada de novos aliados para o palanque do também socialista Renato Casagrande, pré-candidato ao governo do Estado, no atual cenário.
"É possível alguma migração, não só para o Renato, mas para o Manato (na verdade, é o pré-candidato tenente-coronel Carlos Alberto Foresti, do PSL, do deputado federal Carlos Manato) e para a Rose (de Freitas, do Podemos)", diz. Mas avisa: "A gente pode conversar com todo mundo, mas tem partidos com os quais a gente já conversava antes e há o valor da parceria de primeiro momento".
 
O PPS, principal sigla da base de aliados de Casagrande, prefere tratar com cautela o anúncio de Hartung. O presidente da sigla, Fabrício Gandini, afirma que o partido aguarda o período das convenções partidárias.
Não dá para ter certeza se este movimento está consolidado, ainda é cedo. Enquanto isso, temos um período de vantagem temporária, que tem que ser aproveitada
Fabrício Gandini - Presidente estadual do PPS
Gandini analisa que se o candidato apoiado pelo Palácio for Ricardo Ferraço (PSDB), o tucano é quem mais vai conseguir agregar forças, como o DEM, que mantinha boas negociações com Casagrande. Para ele, o anúncio de Hartung também beneficiou a candidatura de Rose de Freitas (Podemos).
"Agora, a disputa fica menos polarizada. Como a candidatura dela se consolida, vamos manter diálogo visando apoio em um segundo turno", afirma.
O DEM, lembrado por Gandini, é também citado por Neucimar Fraga, presidente do PSD estadual. Ele avalia que a saída de Hartung do páreo não afugenta aliados e sim o contrário.
"Existia um grupo que tinha dificuldade de se aproximar por questões políticas. Agora, o DEM pode vir para agregar também", prevê. O deputado estadual Theodorico Ferraço, pai de Ricardo e desafeto de Hartung, é um dos principais nomes da sigla no Estado.

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