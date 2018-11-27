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Rio de Janeiro

Operação prende suspeito de dopar noiva e abusar sexualmente de criança

Ação do DPAM mira investigados por pornografia da vingança e vazamento de 'nudes'

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 13:36
Crédito: Pixabay
Um homem suspeito de dopar a noiva para abusar sexualmente dela e também de abusar de uma criança foi preso durante uma operação deflagrada nesta terça-feira pela Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher (DPAM). As equipes visam a cumprir outros cinco mandados de prisão e também de busca e apreensão em Belford Roxo e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense; em Campo Grande, na Zona Oeste da capital; e no Méier, na Zona Norte.
>Servidor da Prefeitura de Piúma é preso por pedofilia
 Essa operação é pelos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Selecionamos alguns crimes cibernéticos, em especial esses da legislação nova, que foram tipificados atualmente pelo Código Penal. Como o crime de pornografia da vingança, crimes relacionados a atos sexuais envolvendo a internet. Temos também crimes de estupro e pedofilia virtual  disse a delegada Fernanda Fernandes, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias.
A iniciativa é promovida anualmente pela Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com a delegada, a pornografia da vingança é geralmente praticada contra mulheres: ex-companheiros, revoltados com o fim do relacionamento, vazam fotos das mulheres sem roupas  conhecidas como "nudes"  para constranger as vítimas. Já o estupro virtual é quando, por meio de aplicativos de mensagens e de vídeo, a pessoa ameaça a outra para forçá-la a se mostrar sem roupas.
Outras ações estão sendo planejadas até o dia 10 de dezembro, data em que é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Ao todo, o Estado do Rio de Janeiro conta com 14 Delegacias de Atendimento à Mulher e outros 13 Núcleos de Atendimento à Mulher (NUAMs)

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