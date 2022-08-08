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Folha de São Paulo

Operação no Rio prende suspeitos de violência contra mulher

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (8) prendeu 35 homens suspeitos de violência contra mulheres no estado...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2022 às 13:48

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 13:48

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (8) prendeu 35 homens suspeitos de violência contra mulheres no estado --entre os crimes investigados estão perseguição e violência psicológica.
No total, 38 mandatos de prisão foram cumpridos --além dos detidos, uma pessoa ainda é procurada e três já estavam presas por outros casos. Agentes de 14 delegacias diferentes participaram da ação.
A iniciativa é parte da Operação Stalking, que começou no dia 1º de agosto para celebrar os 16 anos da Lei Maria da Penha. É a primeira vez que tantos suspeitos são presos de uma vez só por crimes contra mulheres. Entre os detidos, está o agressor de uma juíza fluminense, que não teve o nome divulgado.
De acordo com a delegada Fernanda Fernandes, titular da Delegacia de Atendimento de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a prisão dos suspeitos previne futuros feminicídios.
Ela disse que um dos detidos foi encontrado perto da casa da ex-companheira com uma arma.
"São homens que perseguiam vítimas depois do término do relacionamento, iam ao trabalho, apareciam na casa, faziam ameaças de morte. São comportamentos que mostram que a violência não vai parar, que está em uma escalada. Esse homem que foi preso com uma arma iria consumar o crime que tanto ameaçava cometer", diz ela.
Segundo a delegada, um dos objetivos da operação é mostrar que as mulheres devem denunciar os casos assim que começam a sofrer ameaças.
"Quando não há violência física, as mulheres muitas vezes não procuram ajuda por acharem que não vão conseguir ter provas. Nos casos de perseguição, de stalking, conseguimos levar o homem à prisão com testemunhas, trocas de mensagem de WhatsApp, postagens em redes sociais. Um dos suspeitos presos, por exemplo, telefonou para a vítima 80 vezes em um único dia, o que configura a perseguição", afirmou ela.
A delegada Gabriela Von Beauvais, diretora do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), também pediu que as mulheres denunciem os casos.
"Infelizmente, a violência contra a mulher atinge a todas nós. Se for ameaçada, procure uma delegacia, não deixa a violência entrar em uma escalada. Sabemos que é difícil denunciar, mas já uma rede de apoio além da polícia. Contamos com o Ministério Público e a Defensoria Pública também", disse.

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