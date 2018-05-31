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GREVE DOS CAMINHONEIROS

Operação contra locaute foi '100% exitosa', diz chefe da PF no RS

Delegado Alexandre Isbarrola, superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, informou que foram cumpridos todos os mandados da Operação Unlocked que mira transportadoras

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 18:37
Caminhoneiros parados em Viana durante a greve Crédito: SECUNDO REZENDE/ZOOM FILMES
O superintendente da Polícia Federal (PF) no Rio Grande do Sul, Alexandre Isbarrola, disse nesta quinta-feira, 31, que todos os mandados de busca e apreensão previstos para integrar o primeiro dia da Operação Unlocked já foram cumpridos.
Ele classificou a atuação dos agentes como "100% exitosa". Isbarrola divulgou as informações durante coletiva de imprensa sobre a operação que investiga a prática de locaute em rodovias gaúchas.
"O efetivo da Polícia Federal está mobilizado e trabalhando fortemente para a identificação deste e outros fatos que venham a ocorrer para impedir o livre (tráfego) de mercadorias. Vamos identificar e responsabilizar essas pessoas, sendo comprovada a formação de quadrilha ou bando", afirmou.
Isbarrola disse, ainda, que as investigações da Operação Unlocked devem continuar em inquéritos instaurados em Porto Alegre ou no interior do Estado, a depender da origem das denúncias.
"Não estamos revelando números e não poderemos abrir mais informações para não prejudicar as investigações" que ainda estão em curso, justificou o superintendente.
Isbarrola enfatizou que a PF está alinhada com Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e também a Brigada Militar para apurar relatos de bloqueio de cargas a mando de empresários.

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