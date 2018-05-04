Operação 'Câmbio, Desligo' prende quatro no Uruguai

Agentes da Polícia Federal Crédito: Arquivo - GZ

Agentes da Polícia Federal liderados pela força-tarefa da Lava-Jato do Rio cumpriram, até a manhã desta sexta-feira, 37 dos 53 mandados de prisões contra doleiros e operadores envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro que atinge a cifra de US$ 1,652 bilhão. Hoje foram presos os uruguaios Francisco Muñoz Melgar, de 36 anos, e Raúl Zóboli, de 53, e os brasileiros Jorge Davies Cellini, de 59 anos, e Raúl Fernando Davies Cellini, de 48. Os quatro foram pegos no Uruguai, onde mantinham residência, e serão extraditados para o Brasil dentro de um prazo de 40 dias. Os dois brasileiros são irmãos e se mudaram para o país, respectivamente, em 2003 e em 2012.

O principal alvo da operação, o doleiro Dario Messer, ainda não foi localizado. Batizada de "Câmbio, Desligo", no Rio, policiais federais cumpriram mandados em endereços no Leblon e em Ipanema, na Zona Sul, onde foi preso Sergio Mizrahy, outro doleiro do esquema. Os alvos são acusados de cometer os crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção ativa e passiva.

Essa foi a maior operação da Lava-Jato do Rio em número de prisões. Ao todo, foram expedidos 49 mandados de prisão preventiva (por prazo indeterminado) e quatro de prisão temporária (cinco dias) no Brasil e no exterior. Só no Brasil, foram 33 prisões.