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Crime no RJ

ONU cobra rapidez nas investigações do assassinato de Marielle Franco

Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas classificou crime como 'profundamente chocante'

Publicado em 15 de Março de 2018 às 21:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 21:22
Liz Throssel, porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU, classificou o assassinato de Marielle Franco como "profundamente chocante" Crédito: Violaine Martin | Divulgação | ONU
O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas divulgou na tarde desta quinta (15) uma nota em que cobra rapidez, transparência e credibilidade nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, morta a tiros na noite desta quarta no bairro do Estácio, Rio de Janeiro. Liz Throssel, porta-voz da organização, classificou o crime como "profundamente chocante" e lembrou que a representante municipal do Legislativo era defensora dos direitos humanos, das mulheres e dos negros e que atuava também contra a violência policial.
> Vereadora do PSOL, Marielle Franco é assassinada a tiros no Rio
Além de clareza nas investigações, a ONU pediu que o inquérito ocorra o mais rápido possível e que os responsáveis pela morte da parlamentar sejam levados à Justiça. A unidade brasileira das Nações Unidas também se manifestou sobre o episódio e destacou positivamente a luta de Marielle pela igualdade de gênero e contra a violência na periferia.
 
 

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