ONU cobra rapidez nas investigações do assassinato de Marielle Franco

O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas divulgou na tarde desta quinta (15) uma nota em que cobra rapidez, transparência e credibilidade nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, morta a tiros na noite desta quarta no bairro do Estácio, Rio de Janeiro. Liz Throssel, porta-voz da organização, classificou o crime como "profundamente chocante" e lembrou que a representante municipal do Legislativo era defensora dos direitos humanos, das mulheres e dos negros e que atuava também contra a violência policial.