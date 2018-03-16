ONU cobra rapidez nas investigações do assassinato de Marielle Franco

O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas divulgou na tarde desta quinta (15) uma nota em que cobra rapidez, transparência e credibilidade nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, morta a tiros na noite desta quarta no bairro do Estácio, Rio de Janeiro. Liz Throssel, porta-voz da organização, classificou o crime como "profundamente chocante" e lembrou que a representante municipal do Legislativo era defensora dos direitos humanos, das mulheres e dos negros e que atuava também contra a violência policial.
Além de clareza nas investigações, a ONU pediu que o inquérito ocorra o mais rápido possível e que os responsáveis pela morte da parlamentar sejam levados à Justiça. A unidade brasileira das Nações Unidas também se manifestou sobre o episódio e destacou positivamente a luta de Marielle pela igualdade de gênero e contra a violência na periferia.