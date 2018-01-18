ONG denuncia execuções e violência doméstica 'generalizada' no Brasil

Relatório divulgado nesta quinta-feira pela organização Human Rights Watch critica o excesso de mortes cometidas por policiais e a violência doméstica "generalizada" no Brasil. Segundo a entidade, as autoridades brasileiras precisam tomar medidas decisivas para conter esses problemas.
Policiais mataram pelo menos 4.224 pessoas em 2016, cerca de 26% mais do que em 2015, de acordo com o relatório. "Abusos cometidos pela polícia, incluindo execuções extrajudiciais, contribuem para um ciclo de violência, que prejudica a segurança pública e coloca em risco a vida de policiais", afirma o relatório.
A polícia no Brasil precisa desesperadamente da cooperação da comunidade para combater os elevados índices de criminalidade que afligem o país disse Maria Laura Canineu, diretora da Human Rights Watch no Brasil: Mas enquanto alguns policiais agredirem e executarem pessoas impunemente, as comunidades não confiarão na polícia.
O texto critica a aprovação, pelo Congresso, de uma lei que afastou da jurisdição civil membros das forças armadas acusados de homicídio contra civis em operações de segurança pública, atribuindo essa competência a tribunais militares.
A Secretaria de Segurança do Rio infomou que em dezembro de 2017 houve redução de 23,1% no número de vítimas de homicídios decorrente de oposição à intervenção policial em comparação ao mesmo período de 2016. "A Polícia Militar estabeleceu como meta mínima para 2018 a redução de 20% neste indicador e de 35% nos disparos de armas de fogo", disse a pasta. A secretaria afirmou, ainda, que vai revisar o conteúdo de academias e cursos policiais e que vai avaliar agentes que trabalham em batalhões com maior número de letalidade.
O estudo da Human Rights afirma que os policiais em serviço no Rio de Janeiro mataram 1.035 pessoas entre janeiro e novembro de 2017, 27% mais do que o mesmo período de 2016. Em São Paulo, foram 494 mortes, 19% a mais do que em 2016.
A escalada da violência causa também mortes de policiais. Usando dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o relatório informa que, em 2016, 437 policiais foram mortos no Brasil, a grande maioria deles fora de serviço. A organização afirma que policiais militares que defendem reformas na corporação têm sido punidos arbitrariamente.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Apesar dos avanços conquistados após a implementação da Lei Maria da Penha, em 2006, as investigações contra crimes de violência doméstica ainda não são devidamente investigados, de acordo com a Human Rights Watch. "As delegacias especializadas da mulher contam com recursos humanos insuficientes, geralmente fecham durante a noite e aos finais de semana, e permanecem concentradas nas grandes cidades", diz o estudo.
Em 2016, 4.657 mulheres foram mortas no Brasil, cita o estudo. Naquele ano, o Ministério Público apresentou denúncia em ao menos 2.904 casos de suposto feminicídio alguns estados não disponibilizaram ou forneceram dados parciais.
As conclusões fazem parte da 28ª edição do relatório mundial da Human Rights Watch, que analisa as práticas de direitos humanos em mais de 90 países. Em seu ensaio introdutório, o Diretor Executivo, Kenneth Roth, escreve que os líderes políticos dispostos a defender os princípios de direitos humanos mostraram que é possível frear as agendas populistas e autoritárias.