ONG denuncia execuções e violência doméstica 'generalizada' no Brasil

Violência: as agressões podem ser físicas, psicológicas, sexuais, morais e até patrimoniais Crédito: Thinkstock

Relatório divulgado nesta quinta-feira pela organização Human Rights Watch critica o excesso de mortes cometidas por policiais e a violência doméstica "generalizada" no Brasil. Segundo a entidade, as autoridades brasileiras precisam tomar medidas decisivas para conter esses problemas.

Policiais mataram pelo menos 4.224 pessoas em 2016, cerca de 26% mais do que em 2015, de acordo com o relatório. "Abusos cometidos pela polícia, incluindo execuções extrajudiciais, contribuem para um ciclo de violência, que prejudica a segurança pública e coloca em risco a vida de policiais", afirma o relatório.

 A polícia no Brasil precisa desesperadamente da cooperação da comunidade para combater os elevados índices de criminalidade que afligem o país  disse Maria Laura Canineu, diretora da Human Rights Watch no Brasil:  Mas enquanto alguns policiais agredirem e executarem pessoas impunemente, as comunidades não confiarão na polícia.

O texto critica a aprovação, pelo Congresso, de uma lei que afastou da jurisdição civil membros das forças armadas acusados de homicídio contra civis em operações de segurança pública, atribuindo essa competência a tribunais militares.

A Secretaria de Segurança do Rio infomou que em dezembro de 2017 houve redução de 23,1% no número de vítimas de homicídios decorrente de oposição à intervenção policial em comparação ao mesmo período de 2016. "A Polícia Militar estabeleceu como meta mínima para 2018 a redução de 20% neste indicador e de 35% nos disparos de armas de fogo", disse a pasta. A secretaria afirmou, ainda, que vai revisar o conteúdo de academias e cursos policiais e que vai avaliar agentes que trabalham em batalhões com maior número de letalidade.

O estudo da Human Rights afirma que os policiais em serviço no Rio de Janeiro mataram 1.035 pessoas entre janeiro e novembro de 2017, 27% mais do que o mesmo período de 2016. Em São Paulo, foram 494 mortes, 19% a mais do que em 2016.

A escalada da violência causa também mortes de policiais. Usando dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o relatório informa que, em 2016, 437 policiais foram mortos no Brasil, a grande maioria deles fora de serviço. A organização afirma que policiais militares que defendem reformas na corporação têm sido punidos arbitrariamente.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Apesar dos avanços conquistados após a implementação da Lei Maria da Penha, em 2006, as investigações contra crimes de violência doméstica ainda não são devidamente investigados, de acordo com a Human Rights Watch. "As delegacias especializadas da mulher contam com recursos humanos insuficientes, geralmente fecham durante a noite e aos finais de semana, e permanecem concentradas nas grandes cidades", diz o estudo.

Em 2016, 4.657 mulheres foram mortas no Brasil, cita o estudo. Naquele ano, o Ministério Público apresentou denúncia em ao menos 2.904 casos de suposto feminicídio  alguns estados não disponibilizaram ou forneceram dados parciais.