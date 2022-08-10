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Folha de São Paulo

ONG de defesa do consumidor cobra prestação de contas sobre transporte de idosos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A ONG de defesa do consumidor Idec enviou um comunicado aos ministérios do Desenvolvimento Regional e da Economia pedindo que as concessio...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2022 às 15:05

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 15:05

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A ONG de defesa do consumidor Idec enviou um comunicado aos ministérios do Desenvolvimento Regional e da Economia pedindo que as concessionárias de ônibus prestem contas sobre os recursos passados a elas por meio da PEC dos benefícios sociais.
A medida determinou assistência financeira no valor de R$ 2,5 bilhões para auxílio no custeio da gratuidade na passagem de pessoas idosas.
Agora, o Idec pede que sejam exigidas das empresas um documento que comprove a operação do serviço, o custo geral do sistema e uma estimativa do déficit total gerado na pandemia.
Diz ainda que os municípios devem mostrar como e com o que o recurso foi usado, além do impacto no transporte público e para os usuários.

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