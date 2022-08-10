ONG de defesa do consumidor cobra prestação de contas sobre transporte de idosos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A ONG de defesa do consumidor Idec enviou um comunicado aos ministérios do Desenvolvimento Regional e da Economia pedindo que as concessionárias de ônibus prestem contas sobre os recursos passados a elas por meio da PEC dos benefícios sociais.

A medida determinou assistência financeira no valor de R$ 2,5 bilhões para auxílio no custeio da gratuidade na passagem de pessoas idosas.

Agora, o Idec pede que sejam exigidas das empresas um documento que comprove a operação do serviço, o custo geral do sistema e uma estimativa do déficit total gerado na pandemia.