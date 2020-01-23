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Emergência Global

OMS discute nesta quinta-feira emergência global por coronavírus

O comitê irá deciodir nesta quinta-feira (23) se declara ou não emergência de saúde pública de interesse internacional

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 16:10
Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong Crédito: Kin Cheung/AP
O comitê de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS) está reunido nesta quinta-feira (23) para decidir se declara ou não emergência de saúde pública de interesse internacional por causa do surto de pneumonia na China provocado por um novo coronavírus. Caso ocorra, será a sexta vez que a entidade aciona a medida, que se baseia no Regulamento Sanitário Internacional (RSI) de 2005.
Segundo a OMS, é declarada emergência de saúde pública de interesse internacional quando um evento com implicações para a saúde pública ocorre de maneira inesperada e supera as fronteiras do país inicialmente afetado, demandando uma ação internacional imediata.
Alerta mundial
Governos de países como Reino Unido, Austrália, Rússia, Cingapura e Turquia adotaram medidas em aeroportos e regiões de fronteira para identificar casos suspeitos de coronavírus.
As medidas incluem a criação de zonas especiais exclusivas para passageiros vindos da China, o uso de câmeras térmicas para identificar pessoas com alta temperatura corporal e, até mesmo, o fechamento de fronteiras.
No Brasil, um caso suspeito foi notificado nesta quarta-feira, 22 pela Secretaria da Saúde de Minas Gerais, mas negado em seguida pelo Ministério da Saúde.
De acordo com a Organização Panamericana da Saúde (OPAS), braço da OMS nas Américas, os coronavírus (CoV) são uma grande família de vírus que causam doenças que variam do resfriado comum a doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV).
Os sinais e sintomas da pneumonia indeterminada são principalmente febre, dor, dificuldade em respirar em alguns pacientes e infiltrado pulmonar bilateral.

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