Oito partidos firmam aliança com Rose de Freitas

Após o esfacelamento do blocão governista, com os dois nãos de Paulo Hartung (MDB) sobre disputar a reeleição, boa parte dos partidos do grupo migrou nesta terça-feira (31) para o palanque da senadora Rose de Freitas (Podemos), pré-candidata ao Palácio Anchieta.
Ao todo, oito siglas assinaram uma carta e selaram a parceria ontem, na casa de Rose. Além do próprio Podemos, da Rede e do PRTB, que já estavam ao lado da senadora, e o PRB este governista e que estabeleceu a aliança com ela recentemente, agora somam-se o próprio MDB de Hartung; o PSD; o PMN e o Patriota (ex-PEN). A carta trata Rose como um novo caminho para o Espírito Santo e mantém o aberto o diálogo com outras agremiações partidárias.
Rose já foi do MDB, mas não próxima ao governador e, inclusive, saiu da legenda para garantir a pré-candidatura ao Palácio Anchieta.
A Rose é candidata do Podemos, mas reuniu em torno dela um ambiente favorável para que os partidos que fazem parte da base do governo possam conversar, afirmou Neucimar Fraga, presidente do PSD. Sem clima de já ganhou, como temos visto no outro palanque, complementou, numa alfinetada nos aliados do ex-governador Renato Casagrande (PSB). Para Neucimar, os socialistas deram sinais de que não precisavam mais de alianças. O PSD chegou a manter conversas com o grupo de Casagrande. O partido, entretanto, já havia sinalizado apoio a Rose em convenção estadual, no último domingo.
Em entrevista no mesmo evento, ela acenou para o ex-correligionário. Espero que se ele (Hartung) tiver que decidir (pelo apoio a algum candidato), decida pela proposta que estamos trazendo para o Estado, afirmou a senadora, na ocasião. O presidente estadual do MDB, Lelo Coimbra, um dos signatários da carta de ontem, não atendeu a reportagem.
O MDB foi minha primeira casa política. Estou animada com a confiança. Apesar de termos tido desencontros, estou feliz com esse apoio, disse Rose, ontem. Ela contou, ainda, que as tratativas com o MDB e demais siglas até então hartunguistas não passaram pelo governador.
De acordo com Neucimar, os oito partidos alinhavam uma chapa para a eleição de deputados federais uma das questões que estava agarrando as negociações. Hoje o grupo volta a se reunir para tratar das coligações, principalmente para eleger deputados estaduais.
Um dos representantes partidários que assinou o apoio à senadora diz que esse segundo item será determinante para a manutenção da parceria.
Os partidos estão confiantes que será construída uma perna para estadual em que o partidos possam ser competitivos, diz, no entanto, a presidente estadual do PMN, Janete de Sá.
"As propostas da senadora para o Estado é que prevaleceram na reunião", afirma Rafael Favatto, do Patriota.
Secretário-geral do PRB estadual, Devanir Ferreira calcula que, juntos, os oito partidos garantam cerca de cinco minutos de TV para a senadora na propaganda eleitoral.