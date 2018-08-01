Oito partidos firmam aliança com Rose de Freitas

Líderes partidários fecham acordo para apoiar Rose de Freitas ao governo do Estado Crédito: Divulgação

Após o esfacelamento do blocão governista, com os dois nãos de Paulo Hartung (MDB) sobre disputar a reeleição, boa parte dos partidos do grupo migrou nesta terça-feira (31) para o palanque da senadora Rose de Freitas (Podemos), pré-candidata ao Palácio Anchieta.

estabeleceu a aliança com ela recentemente, agora somam-se o próprio MDB de Hartung; o PSD; o PMN e o Patriota (ex-PEN). A carta trata Rose como um novo caminho para o Espírito Santo e mantém o aberto o diálogo com outras agremiações partidárias. Ao todo, oito siglas assinaram uma carta e selaram a parceria ontem, na casa de Rose. Além do próprio Podemos, da Rede e do PRTB, que já estavam ao lado da senadora, e o PRB  este governista e que, agora somam-se o próprio MDB de Hartung; o PSD; o PMN e o Patriota (ex-PEN). A carta trata Rose como um novo caminho para o Espírito Santo e mantém o aberto o diálogo com outras agremiações partidárias.

Rose já foi do MDB, mas não próxima ao governador e, inclusive, saiu da legenda para garantir a pré-candidatura ao Palácio Anchieta.

sinalizado apoio a Rose em convenção estadual, no último domingo. A Rose é candidata do Podemos, mas reuniu em torno dela um ambiente favorável para que os partidos que fazem parte da base do governo possam conversar, afirmou Neucimar Fraga, presidente do PSD. Sem clima de já ganhou, como temos visto no outro palanque, complementou, numa alfinetada nos aliados do ex-governador Renato Casagrande (PSB). Para Neucimar, os socialistas deram sinais de que não precisavam mais de alianças. O PSD chegou a manter conversas com o grupo de Casagrande. O partido, entretanto, já havia, no último domingo.

Em entrevista no mesmo evento, ela acenou para o ex-correligionário. Espero que se ele (Hartung) tiver que decidir (pelo apoio a algum candidato), decida pela proposta que estamos trazendo para o Estado, afirmou a senadora, na ocasião. O presidente estadual do MDB, Lelo Coimbra, um dos signatários da carta de ontem, não atendeu a reportagem.

O MDB foi minha primeira casa política. Estou animada com a confiança. Apesar de termos tido desencontros, estou feliz com esse apoio, disse Rose, ontem. Ela contou, ainda, que as tratativas com o MDB e demais siglas até então hartunguistas não passaram pelo governador.

De acordo com Neucimar, os oito partidos alinhavam uma chapa para a eleição de deputados federais  uma das questões que estava agarrando as negociações. Hoje o grupo volta a se reunir para tratar das coligações, principalmente para eleger deputados estaduais.

Um dos representantes partidários que assinou o apoio à senadora diz que esse segundo item será determinante para a manutenção da parceria.

Os partidos estão confiantes que será construída uma perna para estadual em que o partidos possam ser competitivos, diz, no entanto, a presidente estadual do PMN, Janete de Sá.

"As propostas da senadora para o Estado é que prevaleceram na reunião", afirma Rafael Favatto, do Patriota.





Secretário-geral do PRB estadual, Devanir Ferreira calcula que, juntos, os oito partidos garantam cerca de cinco minutos de TV para a senadora na propaganda eleitoral.

Carta assinada por dirigentes de oito partidos em apoio a Rose de Freitas Crédito: Reprodução